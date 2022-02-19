Захарова назвала равнодушие Запада к Донбассу преступлением против человечности

Западное сообщество резко забыло о существовании прав человека, заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, комментируя обострение ситуации в Донбассе в своем Telegram-канале. По мнению представителя российской дипмиссии, страны, игнорирующие обстрелы и бедственное положение людей на линии огня, запамятовали волшебные слова, которые позволяли им нарушать законы суверенных стран и международное право.

Гражданское население, инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность, старики и дети, женщины и девочки, обеспечение доступа гуманитарных организаций и журналистов — эти ценности в Донбассе, по мнению «цивилизованных демократий», защищать не требуется, так как, с их точки зрения, этого там просто нет, написала Захарова.

Как отметила пресс-секретарь министерства иностранных дел, ситуация в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) требует настоящей, а не мнимой помощи и поддержки. А те, кто продолжит игнорировать бедственное положение людей в Донбассе, станут «соучастниками творимых киевским режимом преступлений против человечности».

«Многое западным демократизаторам сходило с рук. Миллионы погибших по всему миру от их геополитических экспериментов уже не смогут призвать своих убийц к ответу», — подчеркнула Захарова.

По словам пресс-секретаря МИД, Россия делала все возможное, чтобы противодействовать описанным выше бесчинствам. Так, Москва не пропускала через Совбез ООН подложные резолюции для оккупации Ирака, не захватывала суверенных государств и не содействовала смене режимов на Ближнем Востоке и Севере Африки. РФ защищала суверенные государства по их просьбе от международного терроризма, не позволяя уничтожать народы по этническому признаку.

Как отметила Захарова, Россия всегда призывала к единству, миру и соблюдению международного права.

«Нашей стране не привыкать оппонировать злу. Мы на светлой стороне истории, и она это каждый раз подтверждает фактами», — заключила она.

Обострение ситуации на линии соприкосновения на юго-востоке Украины началось 17 февраля. О вооруженных атаках стали сообщать в ДНР, а также в непризнанной Луганской народной республике (ЛНР). Речь шла о десятках обстрелов в течение суток. На следующий день началась массовая эвакуация граждан в Ростовскую область. Президент РФ Владимир Путин распорядился о выплате материальной помощи беженцам.

Военное сопротивление между Украиной, ДНР и ЛНР длится с 2014 года. Тогда регионы заявили о себе как о независимых территориях. С тех пор, по подсчетам экспертов ООН, погибли около 13 тысяч человек.

Ранее, как писал 5-tv.ru, президент США Джо Байден заявил о намерении России «атаковать» Украину в предстоящие дни.