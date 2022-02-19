Жена Макарского об измене близкого человека: «Это происходило у меня на глазах»
Супруга актера и певца решилась на признание в поддержку кризисного центра для пострадавших от насилия женщин.
Фото, видео: Instagram @makarskie
Супруга актера и певца Антона Макарского рассказала о семейной драме, признание в измене и насилии прозвучало в прямом эфире своего Instagram-аккаунта, когда обсуждалась тема домашнего тиранизма.
Виктория рассказала, что ее отец нередко прикладывался к бутылке и легко мог ударить жену, не избежала тяжелой руки родителя и девятилетняя Вика.
В тот день ее маму отвезли в роддом — она была беременна второй дочкой Моникой — а вечером девочка стала свидетелем потрясшего ее непристойного поведения отца. Воспользовавшись отсутствием супруги, он пригласил девушку легкого поведения, и ночью Виктория случайно увидела сцену «грязной» любви.
«Ужасающая картина до сих пор стоит у меня перед глазами. Папа привел домой проститутку, и все это происходило у меня на глазах», — вспоминает певица.
Потрясенная, она забежала в свою комнату и не выходила из нее до утра. На следующий день виновник избил дочь, угрожая расправой.
«Если только скажешь матери, что ты видела ночью, я тебя убью. <…> Он меня бил конкретно головой об ванну, чугунную ванну», — поделилась горьким признанием Виктория.
В супруги сама Виктория выбрала совершенно противоположный тип мужчины. Популярный актер и певец Антон Макарский — внимательный и заботливый муж и отец, звездная пара воспитывает долгожданных дочь и сына, появившихся после 13 лет брака.
Как ранее писал 5-tv.ru, Ляйсан Утяшева рассказала о пережитом насилии.
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