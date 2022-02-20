Дешевый блеф: почему Украина не сможет вернуть себе статус ядерной державы

Сегодня Украина не способна наладить даже производство минометного оружия, отметил военный эксперт.

Заявление Владимира Зеленского о возможном выходе Украины из Будапештского меморандума — не более, чем дешевый блеф. Такую точку зрения в беседе с 5-tv.ru высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По мнению военного эксперта, подобные заявления президента Украины рассчитаны на западную публику.

«Это блеф, причем блеф достаточно дешевый. Сегодняшняя Украина не в состоянии освоить производство даже минометного оружия. Говорить всерьез о том, что Украина способна разработать собственное ядерное оружие, а тем более создать средства его доставки. Это задача, которую Украина решить не сможет в принципе», — пояснил специалист.

Коротченко отметил, что все по-настоящему талантливые украинские специалисты, действительно обладавшие необходимыми знания для производства опасного оружия, уже давно оставили родину и трудятся за рубежом.

Схожую точку зрения высказал и военный эксперт Виктор Литовкин. Он отметил, что у Украины никогда и не было собственного ядерного оружия. Весь арсенал представлял собой наследие СССР, которое вскоре после распада союза было вывезено в РФ по настоянию США, Великобритании и других стран-участниц НАТО. Только после этого, по словам эксперта, было заключено официальное соглашение в Будапеште.

«На Украине много раздается голосов: „Мы свое ядерное оружие отдали“, и так далее. Это сплошное вранье. Ядерное оружие принадлежало Советскому Союзу. Никогда не принадлежало Украине. Украина его никогда не производила, и она не имела даже ключей доступа к этому ядерному оружию», — подчеркнул Литовкин.

Он также отметил, что сейчас военно-промышленный комплекс Незалежной находится в плачевном состоянии. Украина затрудняется производить вооружение куда более простое, чем ядерное.

«Украина уже не в состоянии производить ракеты, а ядерное оружие она никогда не могла делать и делать не сможет», — подчеркнул он.

Отдельно Литовкин подчеркнул, что на территории Незалежной не было комплексов по обогащению урановой руды. Так что подобные рассуждения Зеленского — демагогия.

Президент Украины, выступая 19 февраля в Мюнхене, заявил о желании созвать на консультации страны-участницы Будапештского меморандума. Он отметил, что Киев перестанет считать этот договор действительным для себя, если встреча сорвется или в ее рамках не будут установлены гарантии безопасности для Украины.

Будапештский меморандум подтверждал присоединение Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. Взамен Россия, Великобритания и США гарантировали Украине безопасность.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленский потребовал гарантий безопасности от ведущих стран мира.