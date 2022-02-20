До слез: видео прощания отца с уезжающей из ДНР в Россию дочерью

Семья расстается, поскольку мужчина не подлежит эвакуации.

Видео прощания отца с дочерью в непризнанной Донецкой Народной Республике разлетелось по соцсетям. На кадрах мужчина рисует сердце на окне автобуса, в котором сидит его дочка, а она рисует такое же ему в ответ со своей стороны. После этого они соединяют свои ладони через стекло.

Видео не оставило равнодушным комментаторов в соцсетях. Кто-то усомнился в его реальности, назвав постановочным, некоторые реагировали на увиденное множеством рыдающих смайлов, а кто-то счел его трогающим за душу:

«Очень трогательно»;

«Это больше, чем мило»;

«Грустно стало»;

«Жалко папу».

Мужчина не едет со своей дочерью, поскольку не подлежит эвакуации. Вывоз детей, женщин и пожилых людей из Донецкой и Луганской народных республик продолжается.

Накануне, 18 февраля, глава ДНР Денис Пушилин заявил о подготовке массового наступления со стороны ВСУ. Вместе с главой ЛНР Леонидом Пасечником он объявил о начале массовой эвакуации граждан в Россию.

Большую часть беженцев в РФ принимает Ростовская область. Там были созданы пункты временного размещения жителей ЛНР и ДНР. Туда же прибыли волонтеры для помощи беженцам. Они занимаются информированием, помощью с размещением, а также доставкой гуманитарной помощи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в сети заметили украинские фейки о приеме беженцев из Донбасса в РФ.