Маниакальная фаза: психиатр-нарколог назвал причину срыва Николаева

Оказавшийся в психиатрической лечебнице артист славился непростым характером и скандальными выходками задолго до инцидента в спецприемнике.

Резкое лишение алкоголя спровоцировала срыв у Валерия Николаева в спецприемнике. Такую точку зрения в программе «Светская хроника» на Пятом канале высказал психиатр-нарколог Василий Шуров.

«Посажен на 15 суток, лишен алкоголя и на фоне резкой отмены алкоголя мы видим нарастающее возбуждение и биполярное расстройство в стадии мании, когда человек не отдает себе отчет», — пояснил он.

Биполярное расстройство — такой диагноз поставили актеру Валерию Николаеву медики после скандала в спецприемнике. Артист был задержан за вождение в нетрезвом виде. Он должен был отсидеть 15 суток, однако внезапно начал вести себя неадекватно — лаять на охранников и барабанить в дверь.

После этого у него случился конфликт с сокамерником. По словам артиста, тот облил его кипятком. Николаев потребовал, чтобы его перевели в отдельную камеру и вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место медики осмотрели артиста, не обнаружили следов ожогов и приняли решение о его госпитализации, но в психиатрическую больницу.

«Сам Валерий в ходе судебного заседания уже согласился с лечением, то есть на момент, когда поступил, он не хотел лечиться», — рассказал правозащитник Георгий Иванов.

Незадолго до этих печальных событий Николаев дал интервью «Светской хронике». Артист уверял, что со скандалами и алкоголем покончено. По его словам, преодолеть зависимость ему помогла супруга Эльмира. Вероятно, она знала и про проблемы с ментальным здоровьем актера, поскольку, как отметил психиатр, биполярное расстройство трудно скрыть от родственников.

«Обычно жены знают, когда у пациентов биполярка, потому что это либо депрессия, слезы, даже из дома нет сил выйти, либо наоборот маниакальные фазы, человек всю ночь не спит, случайные гости, где-то ходит, потом приходят долги, что он там имущество раздал, кредитов понабрал», — объяснил Шуров.

Если актера признают вменяемым, то после выписки из больницы он отправится обратно в спецприемник отбывать наказание. Пока что Николаев находится на принудительном лечении. Однако в прессе ходят слухи, что в анализах артиста были обнаружены наркотики, что может серьезно осложнить ситуацию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что продюсер рассказала, что могло довести Николаева до срыва.