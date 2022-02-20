Зеленский назвал трагедией напряженные отношения России и Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью CNN назвал трагедией напряженные отношения между Россией и Украиной.

«Это трагедия и для россиян, у которых раньше были хорошие отношения с Украиной», — сказал президент Незалежной.

Владимир Зеленский отметил, что напряженность в отношениях двух стран является «ужасной» для его народа.

Кроме прочего, глава Украины вновь обозначил актуальность вопроса о вступлении Незалежной в НАТО. По словам Владимира Зеленского, Украина нуждается в гарантиях безопасности.

«Мы умные люди, мы не узколобые. Мы понимаем, что есть много разных рисков из-за НАТО, нет консенсуса между его союзниками, все говорят, что нам нужно пройти какой-то путь. Все, что мы просим, это сказать нам, сколько времени потребуется, чтобы преодолеть это расстояние», — отметил Зеленский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что политолог спрогнозировал «ядерный» теракт после слов Зеленского.