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Зеленский назвал трагедией напряженные отношения России и Украины

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 2 084

Лидер Незалежной в интервью CNN, кроме прочего, вновь поднял вопрос о вступлении своей страны в НАТО.

Зеленский назвал трагедией напряженные отношения России и Украины

Фото: ТАСС / Яковлева Ирина

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью CNN назвал трагедией напряженные отношения между Россией и Украиной.

«Это трагедия и для россиян, у которых раньше были хорошие отношения с Украиной», — сказал президент Незалежной.

Владимир Зеленский отметил, что напряженность в отношениях двух стран является «ужасной» для его народа.

Кроме прочего, глава Украины вновь обозначил актуальность вопроса о вступлении Незалежной в НАТО. По словам Владимира Зеленского, Украина нуждается в гарантиях безопасности.

«Мы умные люди, мы не узколобые. Мы понимаем, что есть много разных рисков из-за НАТО, нет консенсуса между его союзниками, все говорят, что нам нужно пройти какой-то путь. Все, что мы просим, это сказать нам, сколько времени потребуется, чтобы преодолеть это расстояние», — отметил Зеленский.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что политолог спрогнозировал «ядерный» теракт после слов Зеленского.

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