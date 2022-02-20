Песков: на фоне напряженности в Донбассе любая провокация может привести к непоправимому

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» констатировал, что заявления Запада о якобы существующих планах по вторжению на Украину ведут к нагнетанию напряженности.

«Президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления, конечно, такой элемент провокационного характера. <…> А когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения (в Донбассе — Прим.ред.), то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — сказал официальный представитель Кремля.

Кроме прочего, пресс-секретарь президента РФ указал, что Владимир Путин имеет все основания не рассматривать украинского лидера Владимира Зеленского как фигуру, которая может выполнить Минские соглашения.

«Путин в настоящий момент имеет все основания не рассматривать президента Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить Минский комплекс мер», — заключил Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков заявил о нежелании России произносить слово «война».