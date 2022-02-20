🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Песков: на фоне напряженности в Донбассе любая провокация может привести к непоправимому

|
Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 1 025

Официальный представитель Кремля заявил, что Путин имеет все основания считать, что Зеленский не собирается выполнять Минские соглашения.

Песков: на фоне напряженности в Донбассе любая провокация может привести к непоправимому

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1» констатировал, что заявления Запада о якобы существующих планах по вторжению на Украину ведут к нагнетанию напряженности.

«Президент сам на это не обращает внимания, но в целом подобные заявления, конечно, такой элемент провокационного характера. <…> А когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения (в Донбассе — Прим.ред.), то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — сказал официальный представитель Кремля.

Кроме прочего, пресс-секретарь президента РФ указал, что Владимир Путин имеет все основания не рассматривать украинского лидера Владимира Зеленского как фигуру, которая может выполнить Минские соглашения.

«Путин в настоящий момент имеет все основания не рассматривать президента Зеленского как человека, который готов, может и желает выполнить Минский комплекс мер», — заключил Дмитрий Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Песков заявил о нежелании России произносить слово «война».

+1° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
75.76
0.01 86.15
0.02
День удачи и бед: что сулит людям волшебная дата 22 февраля 2022 года

Последние новости

19:00
Композитор Александр Колкер рассказал о своем состоянии после ножевого ранения
18:43
Филипп Киркоров устроил скандал на шоу «Маска»: «Отказываюсь продолжать съемки!»
18:26
День удачи и бед: что сулит людям волшебная дата 22 февраля 2022 года
18:09
Отец Жанны Фриске рассказал о нерожденном брате внука: «Уже сердце забилось»
17:52
Автора песни «Стоят девчонки» Александра Колкера едва не зарезали в Петербурге
17:36
Тетя устроившего резню в секс-шопе о племяннике: «Он всегда защищал маленьких»

Сейчас читают

В небесах просвет, в душе — оптимизм: китайский гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Женщины с какими именами рискуют стать алкоголичками
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год