Посол Антонов: Россия считает Донбасс частью Украины

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью CBS заявил, что Россия считает Донбасс частью Незалежной. Кроме прочего, дипломат подчеркнул, что Российская Федерация не отнимает территории у других государств.

«Мы не пытаемся завладеть никакой территорией какой-либо страны. Хотел бы подтвердить, что Донбасс и Луганск — это часть Украины», — отметил Анатолий Антонов.

Дипломат также пояснил журналистам США, что в Кремле отсутствуют планы по вторжению на Украину.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. Сообщалось о десятках обстрелов со стороны ВСУ в разных населенных пунктах ЛНР и ДНР. На следующий день главы республик заявили о начале эвакуации жителей. Военное сопротивление между Украиной, ДНР и ЛНР длится с 2014 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил — за эскалацией в Донбассе стоят провокации киевских силовиков.