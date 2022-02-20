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Посол Антонов: Россия считает Донбасс частью Украины

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 1 651

Дипломат подчеркнул, что РФ не пытается отнимать территории у других стран.

Посол Антонов: Россия считает Донбасс частью Украины

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью CBS заявил, что Россия считает Донбасс частью Незалежной. Кроме прочего, дипломат подчеркнул, что Российская Федерация не отнимает территории у других государств.

«Мы не пытаемся завладеть никакой территорией какой-либо страны. Хотел бы подтвердить, что Донбасс и Луганск — это часть Украины», — отметил Анатолий Антонов.

Дипломат также пояснил журналистам США, что в Кремле отсутствуют планы по вторжению на Украину.

Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. Сообщалось о десятках обстрелов со стороны ВСУ в разных населенных пунктах ЛНР и ДНР. На следующий день главы республик заявили о начале эвакуации жителей. Военное сопротивление между Украиной, ДНР и ЛНР длится с 2014 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил — за эскалацией в Донбассе стоят провокации киевских силовиков.

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