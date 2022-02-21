Захарова ответила на предупреждение США о терактах в России: «Как это понимать?»

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Игорь Рязов
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Захарова ответила на сообщения посольства США об угрозе «нападений» в России

Захарова ответила на предупреждение США о терактах в России: «Как это понимать?»

Фото: ТАСС / Гердо Владимир

Американские дипломаты ранее объявили, что теракты могут произойти на станциях метро и ТЦ в Москве, Петербурге и других регионах. Однако по официальным каналам они почему-то забыли об этом сообщить.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение посольства США о том, что в России якобы возможны теракты. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

«А соответствующие данные вы российским коллегам по партнерским каналам передавали? Если нет, то как это все понимать?» — написала дипломат.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в посольстве США предупредили американских граждан, якобы в нескольких регионах России «имели место угрозы нападения». Речь идет о терактах в торговых центрах, на железнодорожных станциях и станциях метро. Американские дипломаты не исключили, что «атакам» могут подвергнуться и крупные российские города, включая Москву и Санкт-Петербург.

Гражданам США в посольстве порекомендовали избегать мест скопления людей, сохранять бдительность, носить при себе удостоверения личности, а также быть готовыми к самостоятельной эвакуации из России.

Отдельного упоминания заслуживает то, что в своем сообщении сотрудники посольства сослались на публикации неких СМИ, однако ссылки на конкретные материалы не привели.

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