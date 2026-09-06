Требование Японии снести монумент Победы в Хабаровске так же абсурдно, как и просьба к солнцу не светить, а к ветру не дуть. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Такое заявление дипломат сделала на фоне слов премьер-министра Японии Санаэ Такаити, которая потребовала, чтобы Россия демонтировала памятник в Хабаровске, посвященный победе Советского Союза над Японией.

«Наша земля — защищенная предками; наша история — основанная на фактах; наша память — запечатленная в памятнике», — также сказала Мария Захарова.

Ранее официальный представитель МИД РФ раскритиковала мэра Хиросимы Кадзуми Мацуи за умалчивание роли США в атомных бомбардировках по городам Японии. Во время своей речи чиновник ни разу не назвал виновников одной из самых ужасных трагедий человечества. По мнению Марии Захаровой, поступая так, руководство Японии, по сути, предает свой народ.

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