Экс-супруга Аршавина заявила, что он игнорирует мольбы их дочери о помощи

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 1 266

Пятилетняя дочь Андрея Аршавина попросила его о помощи

Экс-супруга Аршавина заявила, что он игнорирует мольбы их дочери о помощи

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Звезда футбола даже не поздравил девочку с пятилетием, утверждает Алиса Казьмина.

Андрей Аршавин игнорирует сообщения своей пятилетней дочери Есении, в которых девочка просит помочь ей и ее маме. Об этом рассказала бывшая жена футболиста Алиса Казьмина.

По ее словам, Аршавин даже не поздравил дочь с недавно прошедшим днем рождения. Между тем девочка очень ждала звонка отца, а встреча с ним — это ее мечта.

«Андрей пока не выходит на связь. Но Есения ему пишет, чтоб он помог мамочке и ей», — рассказала Казьмина порталу Day.ru.

Также экс-супруга Аршавина обвинила родную мать и 17-летнего сына в том, что они хотят упрятать ее в психбольницу или хоспис. Тяжелобольная экс-супруга спортсмена, лишившаяся носа из-за аутоиммунного недуга и пережившая не одну госпитализацию, уверена: ее мать даже изучала специальную литературу — хотела узнать, как довести человека до психоза. Казьмина считает, что мать надеялась на ее скорую смерть, ждала этого и рассматривала любой способ избавиться от дочери.

В свою очередь старший сын, по словам экс-супруги Аршавина, взломал ее электронную почту и начал читать переписку. Кроме того, он якобы разглагольствовал о «дыре вместо ее носа» и признавался, что не может смотреть на изуродованное болезнью лицо матери.

Намерение близких отправить Казьмину в хоспис, по ее словам, подтверждаются найденными в доме документами. В связи с этим она забрала дочерей Есению и Алису и спешно покинула общее жилище.

Осенью Казьмина планировала серию операций по восстановлению внешнего облика: из-за редкого аутоиммунного заболевания некогда привлекательная женщина лишилась носа, а обезображенное лицо она так и не смогла принять. Из-за тяжелой болезни у Казьминой стали выпадать зубы и волосы, кроме того, с ней случился приступ перитонита и в какой-то момент она даже оказалась в коме.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тяжелобольная бывшая жена Аршавина перестала выходить на связь.

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