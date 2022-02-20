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Бывшая жена Аршавина обвинила мать и сына в попытке отправить ее в хоспис

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 36 881

По словам Алисы Казьминой, ее мама изучала процесс доведения до психоза, а 17-летний наследник заявил, что не может смотреть на «дыру вместо носа» на ее лице.

Бывшая жена Аршавина обвинила мать и сына в попытке отправить ее в хоспис

Фото: Instagram @arshavina_alisia_7

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина опасается родной матери и 17-летнего сына. По ее мнению, родственники хотят упрятать ее в психбольницу или хоспис. Тяжелобольная экс-супруга спортсмена, лишившаяся носа из-за недуга и пережившая не одну госпитализацию уверена: ее родительница даже изучала специальную литературу — хотела узнать, как довести человека до психоза, пишет Day.ru.

Из-за конфликта с родными, которые сговорились избавиться от нее, Алиса Казьмина забрала младших дочерей и спешно покинула общее жилище. Старший сын, как говорит она, взломал электронную почту матери и начал читать ее переписку. А намерение близких отправить Казьмину в хоспис, по ее словам, подтверждаются найденными в доме документами.

«Он (сын Алисы — Прим. ред.) здорово перелопатил все мои телефоны, подключился к моим карточкам. За это время читал мои сообщения», — подчеркнула Казьмина.

Бывшая супруга Аршавина считает, что мать надеялась на ее скорую смерть, ждала этого и рассматривала любой способ избавиться от дочери. А сын якобы разглагольствовал о «дыре вместо ее носа» и признавался, что не может смотреть на изуродованное болезнью лицо Казьминой. Дочери — четырехлетняя Есения и десятилетняя Алиса стараются эти дефекты не замечать.

Как рассказывала сама Алиса Казьмина, причиной ее проблем со здоровьем и внешностью стало аутоиммунное заболевание. Бывшая избранница известного футболиста также перенесла тяжелую операцию из-за приступа перитонита. За ней последовала долгая реабилитация, женщина заново училась ходить.

Ранее, как писал 5- tv.ru, первая супруга Аршавина (брак не был зарегистрирован) Юлия Барановская поблагодарила бросившего ее с тремя детьми спортсмена.

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