Эвакуированная с Донбасса многодетная мать о ВСУ: «Они не считают нас за людей»

Заложниками украинского кризиса стали простые жители Донбасса. Поток беженцев в Россию с каждым днем увеличивается. Основную нагрузку приняли на себя приграничные регионы — Ростовская и Воронежская области.

Из ЛДНР уже вывезли 53 тысячи человек. Но всего, по предварительным данным, это будут сотни тысяч людей. Корреспондент МИЦ «Известия» Алиса Паршакова расскажет о том, что им пришлось пережить и как теперь складывается их судьба.

Сегодня в многодетной семье Зелик улыбаются и даже пытаются шутить. Впервые за несколько дней. Они бежали из Луганска буквально под звук пролетающих снарядов.

«Они не считают нас за людей. Я ложусь и думаю, а проснусь ли я завтра. Страшно даже спать. Я ложусь и прислушиваюсь, а ничего ли не летит», — рассказала многодетная мать Светлана Зелик.

Они эвакуировались без отца. Он остался. Как тысячи других мужчин, которые добровольно пошли в военкоматы. Вот так сейчас отцы проводят последние минуты с семьей: уже через стекло автобуса, прощаются.

«Остался муж… Я переживаю, что… Дай бог, чтобы выжил», — добавляет со слезами на глазах Светлана.

Пункты временного размещения открыли оперативно в профилакториях, санаториях и детских лагерях. Вот этот домик отдали одной семье. В Ростовской области временные пункты открывали экстренно, за считанные часы. Поэтому есть и очень скромные варианты — палаточные лагеря, комнаты в общежитиях, с душем и туалетом на этаже. Но и это для людей — настоящее спасение.

«Да мы дома в подвале были! Сложился бы дом, и подвал нас бы прибил», — рассказала эвакуированная из Донбасса пожилая женщина.

В этой семье одни женщины — праправнучки, внучки, бабушки. Границу они пересекали пешком. Шли перебежками. Катя несла детей. Ее мама тащила огромные чемоданы — больше ее раза в два. Прапрабабушка на костылях старалась не отставать.

В Россию едут на машинах, автобусах, поездах. Теперь вагоны с беженцами принимают в Ростове, Волгограде и в Воронеже. Сегодня прибывших готовы разместить и другие регионы. Даже за Уралом.

«Пришлось собраться в старости и текать. Спасибо вам большое за прием, за теплоту. Мы чувствуем (себя в безопасности — Прим. ред.), ваше добро и теплоту», — поблагодарила приехавшая в Россию бабушка.

Всем прибывшим оказывают и материальную помощь, сейчас готовят документы для единовременной выплаты. На первом этаже пансионата «Звезда» очень много людей. Дело в том, что сегодня сюда приехали сотрудники банка, чтобы оформить лицевые счета, куда переведут по десять тысяч рублей.

«Самое элементарное — носки, памперсы, все такое», — рассказала молодая мама.

«Лекарства надо!» — добавила другая женщина.

Оперативный штаб должен максимально быстро решать все возникающие сложности с размещением.

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«Они были вывезены на 142 автобусах в 101 пункт размещения. Состояние людей прибывших к нам улучшается, психологи говорят, что появилась у них уверенность», — рассказал и. о. главы МЧС Александр Чуприян.

Столь большой поток людей — настоящий вызов для приграничного региона. Но в Ростове опираются на свой опыт 2014 года, когда так же внезапно потоки беженцев хлынули сюда. И тогда, как и сейчас, их не бросили.