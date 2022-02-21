Семина резко отозвалась о Нагиеве и Мироновой: «Не хочу и близко стоять»

Знаменитость разочарована современным кинематографом и «сомнительным» мастерством популярных актеров.

Народная артистка РСФСР Тамара Семина в последнее время редко появляется на телеэкранах, однако это происходит вовсе не из-за состояния здоровья 83-летней знаменитости — она разочаровалась в современном кинематографе. Особое негодование знаменитость выразила в адрес двух известных артистов. Среди них оказался актер и телеведущий Дмитрий Нагиев.

«Не хочу и близко стоять, например, с Дмитрием Нагиевым. Хам, подонок и ко всему прочему бездарность. Ходит в темных очках, ухмыляется, вечно что-то жует», — цитирует Семину «Экспресс газета».

Раскритиковала за темные очки Тамара Семина и актрису Марию Миронову. Она считает, что это ее пребывание в них на интервью — следствие неуважения к зрителям.

«Она средь бела дня дает интервью в темных очках. Объясняет это усталостью от съемки. Разве так можно? — объяснила Семина. — Нет уважения к зрителям, к своей профессии».

Народная артистка РСФСР крайне тяжело переживает за профессионализм современных актеров, ведь ей довелось работать на площадке с лучшими представителями профессии, в том числе с почившим Леонидом Куравлевым.

Тамара Семина считает, что мастерство представителей ее ремесла за последние годы сильно снизилось. По мнению актрисы, теперь площадки переполнены бесталанными, но «занятыми» во многих проектах артистами, ведь люди хотят видеть популярные лица на телеэкране.

«Самое ужасное, что на площадке эти бездари ведут себя как боги. Однажды я стала свидетелем, как прибегает одна медийная персона и громко заявляет: „Располагаю только двумя часами, дальше мне надо в другую картину. Так что все делаем быстро“. Спрашиваю у режиссера: „А зачем вы такой занятой дали роль?“ Ответ шокировал: „Продюсер ее утвердил"», — рассказала она.

Семина призналась, что ей уже много раз предлагали роли в современном кино, однако именитая артистка постоянно от них отказывается, ведь ее разочаровывают не только коллеги по площадке, но и само качество сценариев и подход к съемочному процессу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Тамара Семина отозвалась о Леониде Куравлеве после его смерти.