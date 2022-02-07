Тамара Семина о Куравлеве: «Жизнь ему заплатила. Он никого не уважал и не любил»

|
Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 2 380

Актриса Тамара Семина резко высказалась о Леониде Куравлеве после его смерти

Тамара Семина о Куравлеве: «Жизнь ему заплатила. Он никого не уважал и не любил»

Фото: globallookpress / Anatoly Lomokhov

Тема:
Умер Леонид Куравлев

Коллега покойного артиста заявила, что он заслужил свою непростую судьбу и последнее пристанище в пансионате для пожилых.

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев заслужил непростые последние годы жизни своим отношением к близким людям, уверена его коллега по творческому цеху и званию и бывшая сокурсница Тамара Семина. Она резко высказалась о характере актера после его смерти.

Почти десять лет Куравлев прожил затворником. Он замкнулся в себе, когда из жизни ушла супруга Нина. Последние три года артист тяжело болел, несколько месяцев перед кончиной провел в хосписе. Ходили слухи, что дети сдали его в дом престарелых, однако сами наследники опровергали слухи, говорили, что сами заботились об отце, пока это было возможно. Тем не мене, умер Куравлев в стенах хосписа на больничной койке.

«Он был сначала в каком-то пансионате для этих самых, потом Лидку Федосееву туда дети засунули! Кстати говоря, у Леньки дочь и сын! Где они? Он брошенный, никому не нужный человек! Абсолютно! И очень обидно. Собственно говоря, жизнь ему заплатила этим. Он никого не уважал и не любил, и к нему так же дети (относятся — Прим. ред.)», — заявила Тамара Семина.

www.globallookpress / Natalya Loginova

Стоит отметить, представители Лидии Федосеевой-Шукшиной также отрицали информацию о доме престарелых. Сама актриса отмечала: она действительно восстанавливала здоровье в пансионате, но жить там не планирует, и дети ее на этом не настаивают.

Что же касается Куравлева, о нем Семина говорила, как о человеке, потерявшем волю и желание оставаться на этом свете. По словам артистки, все окружение покойного пыталось разбудить его и вернуть к жизни. В интервью с Sobesednik.ru Семина вспомнила слова приятельницы — та просила оставить Куравлева в покое и позволить ему быть таким, какой есть.

«Очень Леню жаль… Все его удерживали. Одна актриса сказала: „Что вы к нему все пристаете? Он не хочет жить! Он хочет умереть“. И вот этот день настал! Что тут скажешь… Он не хотел жить!» —заключила Семина.

Леонид Куравлев скончался 30 января в возрасте 85 лет. Последние дни он провел в хосписе. После перенесенной вирусной пневмонии врачи обнаружили у артиста болезнь сосудов, которая привела к поражению головного мозга. Он был похоронен на Троекуровском кладбище рядом с супругой. Свое имя на надгробной плите жены актер написал заблаговременно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему родная дочь не пришла хоронить Леонида Куравлева.

Тема:
Умер Леонид Куравлев
6 февр
Стало известно, почему родная дочь не пришла хоронить Куравлева
5 февр
Федосеева-Шукшина поругалась с Куравлевым незадолго до его смерти
4 февр
Гробовая тишина: что означает отсутствие аплодисментов на похоронах Куравлева
4 февр
Герасимов о скромных похоронах Куравлева: «Такое было пожелание родных»
4 февр
Борисов о похоронах Куравлева: «Жутко, когда артиста провожают два человека»
3 февр
Мечтал, чтобы они пошли по его стопам: чем занимаются дети Леонида Куравлева
2 февр
Солнцев шокирован скромными похоронами Леонида Куравлева: «Не заслужил такого!»
2 февр
Названа сумма, в которую оценили наследство Куравлева
2 февр
С какими звездами рядом упокоился Куравлев на Троекуровском кладбище
2 февр
Сафронов рассказал, почему звезды не пришли на похороны Куравлева
+1° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.05
-0.60 87.12
0.56
Худеем и убираемся: китайский совет дня на понедельник, 7 февраля

Последние новости

11:16
Последняя операция в жизни: врач рассказала о смертельной опасности наркоза
11:05
Ученые рассказали, как горячий душ влияет на риск возникновения инсульта
10:50
Евгения Добровольская подала на развод с молодым мужем после 15 лет брака
10:37
Звезда советского кино Эрлена Осипович умерла в день своего 85-летия
10:30
Банки усилят контроль за денежными операциями клиентов до конца ноября
10:13
Тамара Семина о Куравлеве: «Жизнь ему заплатила. Он никого не уважал и не любил»

Сейчас читают

В тихом омуте: Астрологи рассказали об истинной натуре женщин по знаку зодиака
Худеем и убираемся: китайский совет дня на понедельник, 7 февраля
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 февраля, для всех знаков зодиака
Назван простой способ побороть бессонницу за одну минуту

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год