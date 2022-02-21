Алентова о жестком отборе в актерское училище: «Попросили поднять юбочку повыше»

Народной артистке России Вере Алентовой сегодня, 21 февраля, исполняется 80 лет. В честь юбилея звезда презентовала свою автобиографичную книгу. В ней актриса рассказала о нелегком личном и творческом пути, о том, как едва не лишилась профессии.

В книге под названием «Все не случайно» Алентова вспомнила, как много лет назад поступала на актерский факультет знаменитого Щепкинского училища. Дива рассказала, что на экзамене в жюри сидели великие мэтры во главе с Виктором Коршуновым. Будущая звезда рассказала стихи и басню, и даже удивлялась, с каким упоением смотрят на нее профессионалы.

«Меня внимательно и доброжелательно выслушали, потом попросили спеть, и я спела. Потом попросили поднять юбочку повыше, чтобы посмотреть, не кривые ли у меня ноги, и ноги у меня оказались в порядке», — цитирует Веру Валентиновну сайт KP.RU.

Однако несмотря на идеальную фигуру, карьера Алентовой могла закончиться в ту же секунду. Подозвав девушку к себе, Коршунов заявил, что ей никогда не играть больших ролей.

«Сказал: „Вам, дорогая, не стоит даже приближаться к сцене. Вы никогда не будете актрисой“. Я почему-то сразу оглохла. <…> Но потом выдохнула и решила продолжить попытки. Я оказалась разумной, и меня совсем не привлекал шанс „напозволять себе всего, чего не разрешали родители“. У меня существовала одна единственная цель — поступить. Все остальное мне было совершенно не интересно», — признавалась Вера Валентиновна.

В итоге через год Алентовой удалось поступить в Школу-студию МХАТ, что навсегда изменило ее жизнь.

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