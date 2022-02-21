Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова рассталась с женихом перед свадьбой
Знаменитость познакомилась с Даниэлем Чистовым на скандальной телестройке в прошлом году. С тех пор пара была неразлучна, но отношения резко ухудшились всего за неделю.
Фото: Instagram @ermakovan
Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова нашла на проекте свою настоящую любовь в лице одного из участников — Даниэля Чистова. Их отношения стремительно развивались, дело шло к свадьбе, однако 37-летняя знаменитость призналась, что им пришлось расстаться.
«Мы расстались», — скромно написала Ермакова на своей странице в Instagram.
О подробностях расставания перед свадьбой Надежда решила не говорить, однако с ее слов известно — отношения сильно ухудшились буквально за одну неделю.
«Просто об этом больно говорить», — рассказала звезда «Дома-2» фолловерам.
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Поклонники Надежды Ермаковой надеются, что их любимица или ее экс-избранник поделятся своей «болью» в эфире одноименной передачи. Пока они поддерживают Надежду в социальных сетях и призывают ее не унывать в столь тяжелый момент жизни. Многие верят в то, что их любимая пара воссоединится.
«Вы же хорошо понимали друг друга, может, все изменится? Надеюсь, к лучшему, и вы будете снова вместе», — прокомментировали подписчики.
В расставание влюбленных действительно трудно поверить, особенно учитывая, что совершенно недавно они объявили о своей свадьбе.
Надежда Ермакова уже не первый раз переживает болезненный разрыв. Несколько лет назад она планировала заключить официальные отношения с неким мужчиной по имени Артем, однако выяснилось, что он изменял блондинке.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Надежда Ермакова пережила шесть выкидышей.
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