Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова рассталась с женихом перед свадьбой

Звезда «Дома-2» Надежда Ермакова нашла на проекте свою настоящую любовь в лице одного из участников — Даниэля Чистова. Их отношения стремительно развивались, дело шло к свадьбе, однако 37-летняя знаменитость призналась, что им пришлось расстаться.

«Мы расстались», — скромно написала Ермакова на своей странице в Instagram.

О подробностях расставания перед свадьбой Надежда решила не говорить, однако с ее слов известно — отношения сильно ухудшились буквально за одну неделю.

«Просто об этом больно говорить», — рассказала звезда «Дома-2» фолловерам.

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Поклонники Надежды Ермаковой надеются, что их любимица или ее экс-избранник поделятся своей «болью» в эфире одноименной передачи. Пока они поддерживают Надежду в социальных сетях и призывают ее не унывать в столь тяжелый момент жизни. Многие верят в то, что их любимая пара воссоединится.

«Вы же хорошо понимали друг друга, может, все изменится? Надеюсь, к лучшему, и вы будете снова вместе», — прокомментировали подписчики.

В расставание влюбленных действительно трудно поверить, особенно учитывая, что совершенно недавно они объявили о своей свадьбе.

Надежда Ермакова уже не первый раз переживает болезненный разрыв. Несколько лет назад она планировала заключить официальные отношения с неким мужчиной по имени Артем, однако выяснилось, что он изменял блондинке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Надежда Ермакова пережила шесть выкидышей.