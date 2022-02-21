Слава фотошопу: Анастасия Волочкова «свозила» нового мужчину на Мальдивы бесплатно

Знаменитая балерина хвастается поклонникам бурной личной жизнью. И даже составляет необычные карты желаний!

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова продолжает провоцировать слухи о новом романе с мужчиной, моложе себя почти на 20 лет. Артистка больших и малых театров катается с неким Дмитрием по святым местам и вовсю нахваливает его бизнес. А на днях пустилась в большие фантазии, заявив, что отдыхает с ним на Мальдивах. Правда, курорт оказался фейковым.

Хорошо известно, что жаркие Мальдивы 46-летняя Волочкова любит едва ли не больше шпагата. Балерина катается на отдых несколько раз в год и почти всегда берет спутника. В последний раз с артисткой там отдыхал ухажер по имени Сергей. Селебрити хорошо провела время, но по прилете на родину они расстались. Вероятно, опасаясь таких же фатальных последствий, Анастасия решила составить «карту желаний» и просто «прилепила» совместное фото с новым мужчиной к жаркому побережью.

«Мы с Димой в моем любимом крае», — подписала отфотошопленный кадр Волочкова, «позирующая» в теплом кардигане и зимних ботинках.

Instagram @volochkova_art

Как долго продержится новый роман Анастасии Волочковой — угадать невозможно. Газета.ру напоминает, что за последний год звезда сменила едва ли не трех ухажеров. Артистка гордится своим «умением любить» и невероятной харизмой, которая «притягивает мужчин».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у нового мужчины Анастасии Волочковой много «скелетов в шкафу». Оказалось, что молодой человек собирался жениться, но балерине об этом ничего не сказал.