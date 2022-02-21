Слава фотошопу: Анастасия Волочкова «свозила» нового мужчину на Мальдивы бесплатно

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 072

Волочкова показала, как «отдыхает» на Мальдивах с новым ухажером

Слава фотошопу: Анастасия Волочкова «свозила» нового мужчину на Мальдивы бесплатно

Фото: Instagram @volochkova_art

Знаменитая балерина хвастается поклонникам бурной личной жизнью. И даже составляет необычные карты желаний!

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова продолжает провоцировать слухи о новом романе с мужчиной, моложе себя почти на 20 лет. Артистка больших и малых театров катается с неким Дмитрием по святым местам и вовсю нахваливает его бизнес. А на днях пустилась в большие фантазии, заявив, что отдыхает с ним на Мальдивах. Правда, курорт оказался фейковым.

Хорошо известно, что жаркие Мальдивы 46-летняя Волочкова любит едва ли не больше шпагата. Балерина катается на отдых несколько раз в год и почти всегда берет спутника. В последний раз с артисткой там отдыхал ухажер по имени Сергей. Селебрити хорошо провела время, но по прилете на родину они расстались. Вероятно, опасаясь таких же фатальных последствий, Анастасия решила составить «карту желаний» и просто «прилепила» совместное фото с новым мужчиной к жаркому побережью.

«Мы с Димой в моем любимом крае», — подписала отфотошопленный кадр Волочкова, «позирующая» в теплом кардигане и зимних ботинках.

Instagram @volochkova_art

Как долго продержится новый роман Анастасии Волочковой — угадать невозможно. Газета.ру напоминает, что за последний год звезда сменила едва ли не трех ухажеров. Артистка гордится своим «умением любить» и невероятной харизмой, которая «притягивает мужчин».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у нового мужчины Анастасии Волочковой много «скелетов в шкафу». Оказалось, что молодой человек собирался жениться, но балерине об этом ничего не сказал.

Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
Относительная влажность 74%
76.77
1.01 87.34
1.19
От муладхары до сахасрары: какие чакры доминируют у разных знаков зодиака

Последние новости

16:32
В Киеве отрицают причастность к обстрелу погранпункта ФСБ Ростовской области
16:31
От муладхары до сахасрары: какие чакры доминируют у разных знаков зодиака
16:26
Пять диверсантов с Украины были уничтожены в ходе нарушения границы РФ
16:14
Как Моника Беллуччи: при каком типе лица женщина будет стареть красиво
16:12
«Жесть, крах, унижение»: Ивлеева показала свою разбитную юность на архивных фото
15:57
Минфин подготовил законопроект о регулировании рынка криптовалют

Сейчас читают

Союз мужского и женского начала: как 21-е лунные сутки отразятся на жизни людей
Судьбу задают родители: Какие имена подходят разным знакам зодиака
Названы обладатели группы крови с самым сильным иммунитетом
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год