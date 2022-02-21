Мать тяжелобольной Казьминой о ее уходе из дома: «Ополчилась не только на меня»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 1 021

Экс-супруга Андрея Аршавина нигде не может найти покоя. Ей кажется, что все причиняют боль.

Мать тяжелобольной Казьминой о ее уходе из дома: «Ополчилась не только на меня»

Фото: Instagram @arshavina_alisia_7

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина — журналистка Алиса Казьмина — обвиняет близких людей в предательстве. Тяжелобольная женщина подозревает, что родная мама и старший сын задумали отправить ее в хоспис из-за постоянных проблем со здоровьем. Опечаленная забрала двоих младших детей и ушла из дома. Комментируя обстановку, родительница экс-супруги спортсмена призналась, что ситуация действительно вышла из-под контроля. Но не по ее вине.

«Да, конфликт. Но он односторонний. Инициирован не мной, а Алисой. Ополчилась она не только на меня, но и на сына», — поделилась Наталья Сарычева с изданием StarHit.ru.

Родительница Казьминой с сожалением констатировала, что взрослый внук проживает с ней, совершенно не видя родную мать. Женщина призналась, что отчасти понимает любимую дочь — ведь не так легко бороться с серьезным недугом, от которого, кажется, и спасения нет. По словам Сарычевой, экс-жена Аршавина даже после бегства с двумя младшими детьми продолжает наблюдаться у врачей и проходить терапию.

Алиса Казьмина считалась одной из самых красивых женщин Петербурга. Ради футболиста Андрея Аршавина она когда-то бросила мужа-миллионера. У влюбленных родилась дочь Есения. После ухода спортсмена из семьи, у женщины начались проблемы со здоровьем: ей диагностировали серьезное аутоиммунное заболевание, из-за которого лицо буквально стало гнить. Перенеся ряд сложных операций, журналистка даже впала в кому. Сейчас она боится, что совсем никому не нужна.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Алиса Казьмина снова начала ругаться с Андреем Аршавиным.

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