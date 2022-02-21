Песков: в США идет постоянная подготовка к санкциям против России

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Ольга Петровиченко
Ольга Петровиченко Ольга Петровиченко Журналист 1 485

Запад не слышит опровержений МИД РФ о готовящемся «вторжении» в Незалежную.

Песков: в США идет постоянная подготовка к санкциям против России

Фото: ТАСС / MICHAEL REYNOLDS

Представитель Кремля Дмитрий Песков на встрече с журналистами прокомментировал слухи о новых санкциях против России. Речь идет о возможном запрете американским банкам обработки транзакций крупных российских кредитных организаций.

«Нет, пока не принятое решение и не опубликованный документ комментировать чрезвычайно сложно», — рассказал пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков пояснил, что США постоянно работают над разработкой новых санкций против РФ. Однако их смысл постоянно меняется, о чем известно Кремлю.

В конце 2021-го в западных СМИ появилась информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Позже Reuters, ссылаясь на анонимные источники, заявил о новых антироссийских санкциях в случае военной операции РФ против Незалежной. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен позже призналась, что санкции — это единственный способ сдерживания России против войны с Украиной.

Российская сторона не раз опровергала слухи о планируемом вторжении России на Украину. Мария Захарова от лица МИД РФ назвала новости о готовящемся захвате Москвой Киева пропагандой войны и потребовала западные СМИ принести извинения России. Позже Дмитрий Песков высказался о бессмысленности публичного сожаления.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Банк «Россия» создал фонд помощи детям Донбасса.

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