Предвестник инсульта и инфаркта: названы три симптома развития атеросклероза

Врач рассказала, как лечить недуг, при котором на артериях возникают наросты-бляшки из жира, белка и холестерина.

Первые признаки атеросклероза могут быть заметными уже с 45 лет у мужчин, и с 55 — у женщин. Но в некоторых случаях это заболевание развивается раньше. При атеросклерозе наблюдают поражение крупных кровеносных сосудов — артерий. На них возникают наросты-бляшки из жира, белка и холестерина. Бляшки растут и мешают кровоснабжению артерий. Кардиолог Инна Жевагина рассказала порталу «Доктор Питер», по каким симптомам можно определить атеросклероз.

Симптомы атеросклероза

Для диагностики атеросклероза необходимо сдать биохимический анализ крови и скрининг атеросклероза. Кардиолог отмечает, что есть три основных симптома болезни:

Боль в икроножных мышцах . Если бляшки развились в сосудах ног, потенциальный больной испытывает болевые ощущения при ходьбе;

. Если бляшки развились в сосудах ног, потенциальный больной испытывает болевые ощущения при ходьбе; Шаткость походки . Это связано с тем, что очаг атеросклероза находится в сосудах головного мозга;

. Это связано с тем, что очаг атеросклероза находится в сосудах головного мозга; Давящая боль в груди. Если появляется ощущение нехватки воздуха, то стоит сдать анализы на атеросклероз.

Как лечить атеросклероз

Врачи предполагают, что атеросклероз — необратимое заболевание. Но если выявить его на ранних стадиях, то можно замедлить процесс образования бляшек. Для этого необходимо принимать препарат, известный как статин.

Чем быстрее человек определит атеросклероз, тем менее вероятны осложнения болезни — инфаркт или инсульт. Если не обнаружить атеросклероз, то это может привести к летальному исходу.

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