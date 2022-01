В каждом холодильнике: какие привычные продукты спасают от тромбоза

Какое питание провоцирует тромбозы, а какое — защищает от них, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала врач-диетолог, нутрициолог, кандидат медицинских наук Инна Кононенко.

Тромбоз — закупорка сосудов сгустками крови, потенциально ведущая к летальному исходу. Нередко это осложнение возникает из-за коронавируса. Уберечься от смертельно опасного заболевания помогут знакомые всем продукты, сдерживающие образование тромбов за счет уникального свойства.

«Для того чтобы профилактировать тромбозы, нам нужно иметь у себя дома источники витамина C: витамин C является хорошим разжижающим средством», — рассказала Инна Кононенко.

Цитрусовые

Лимоны, мандарины и грейпфруты давно стали привычными и доступными в качестве источника витамина C. Врач рекомендует всегда иметь эти фрукты в запасе.

Шиповник

Первый и самый важный источник витамина C — шиповник. В нем содержится максимальное количество витамина C.

Однако вся его польза пойдет насмарку, если вы заварите полезные плоды кипятком. Для того чтобы витамин C не деактивировался, залейте шиповник водой, остуженной до 40 градусов, оставьте в термосе на сутки. Так вы получите напиток-кладезь витамина C.

Черная смородина

Отличный поставщик витамина C — черная смородина, причем даже если она заморожена, ягода сохраняет все необходимое для поддержания здоровья.

Ананас

Ананасы — хорошее средство для профилактики тромбоза благодаря содержащемуся в них ферменту бромелайну.

«Бромелайн, во-первых, обладает противовоспалительным эффектом. Во-вторых, способствует разжижению крови и снижению образования атеросклеротических бляшек. Как известно, атеросклероз также может способствовать увеличению тромбообразования», — отметила диетолог.

Красная рыба

Если атеросклероз — враг, то лучше не употреблять в больших количествах жиры животного происхождения, а включить в свой рацион красную рыбу, она станет прекрасным источником омега-3 жирных кислот, которые защитят организм от отложения атеросклеротических бляшек.

Куркума

Нутрициолог посоветовала использовать приправы, особенно куркуму.

«Во-первых, она не имеет особого вкуса и запаха, поэтому ее можно добавлять как в горячие блюда, например, при приготовлении мяса и рыбы, так и в салаты. Куркума содержит полезное вещество куркумин, обладающее противовоспалительным и разжижающим кровь действием», — добавила диетолог.

Имбирь

Имбирь содержит в своем составе салицилаты, которые по свойствам схожи с действием аспирина, знаменитой салициловой кислоты, участвующей в разжижении крови, и, соответственно, способствующей профилактике тромбозов.

