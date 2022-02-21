Минобороны опубликовало видео уничтоженных на границе с РФ украинских БМП

Минобороны опубликовало видео уничтоженной украинской техники в ходе боя на границе с РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ранним утром пограничниками ФСБ РФ по Ростовской области была задержана диверсионно-разведывательная группа из Украины. Нарушение государственной границы РФ было предотвращено в районе станицы Митякинская на участке российской границы с Незалежной.

Для задержания нарушителей пограничный наряд ФСБ РФ запросил усиление от выделенного для экстренного прикрытия государственной границы подразделения соединения российских вооруженных сил Южного военного округа.

Во время боестолкновения для оперативной эвакуации диверсионной группы с территории Незалежной через российскую границу вошли две боевых машины пехоты ВСУ. В результате обе были уничтожены огнем из противотанковых средств подразделения российских вооруженных сил.

Сообщается, что были ликвидированы пятеро нарушителей российской границы из состава диверсионно-разведывательной группы, еще один был задержан. Пострадавших среди военнослужащих вооруженных сил РФ и пограничных войск ФСБ удалось избежать.