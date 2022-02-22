Полыхающая Аргентина просит помощи у России, США и Евросоюза

Власти Аргентины обратились к России, США и Евросоюзу за помощью в борьбе с лесными пожарами.

Стихия достигла таких масштабов, что одну из провинций страны уже объявили «зоной экологического бедствия». Там сгорело больше восьмисот тысяч гектаров леса, десятки тысяч животных погибли. Одна из крупнейших экосистем Аргентины оказалась под угрозой полного уничтожения.

На борьбу со стихией брошены все резервы страны. Но остановить пламя все равно не удается. Местные власти строят самые мрачные прогнозы. Сильный ветер и сухая ветреная погода ухудшают ситуацию с каждым днем.