Никаких переездов! Китайский совет дня на среду, 23 февраля

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 23 февраля?

В среду поспешите закончить важные дела, начатые накануне. В четверг ожидается энергическое сотрясение и будет точно не до серьезных дел. Поэтому в среду, пока энергии еще не вошли в пике, стоит позаботиться и прикрыть фланги.

Особенно благоприятно в среду устраивать церемонии открытия, презентации, проводить тендеры и питчинги. Посещения врачей, особенно в диагностических целях, будут в этот также особенно удачными.

А вот чего точно не стоит устраивать в среду, так это переезд. Есть большая вероятность того, что в новом жилище будут поломки и аварии. Не искушайте судьбу, перенесите это важное дело на конец недели.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.