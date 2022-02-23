Никаких переездов! Китайский совет дня на среду, 23 февраля

|
Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 2 206

Сегодня удачный день для того, чтобы завершить важные дела. Причем лучше с ними поспешить.

Никаких переездов! Китайский совет дня на среду, 23 февраля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в среду, 23 февраля?

В среду поспешите закончить важные дела, начатые накануне. В четверг ожидается энергическое сотрясение и будет точно не до серьезных дел. Поэтому в среду, пока энергии еще не вошли в пике, стоит позаботиться и прикрыть фланги.

Особенно благоприятно в среду устраивать церемонии открытия, презентации, проводить тендеры и питчинги. Посещения врачей, особенно в диагностических целях, будут в этот также особенно удачными.

А вот чего точно не стоит устраивать в среду, так это переезд. Есть большая вероятность того, что в новом жилище будут поломки и аварии. Не искушайте судьбу, перенесите это важное дело на конец недели.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-5° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
80.42
3.65 90.88
3.54
Никаких переездов! Китайский совет дня на среду, 23 февраля

Последние новости

9:19
На Украине допустили аннексию ряда районов страны Венгрией, Польшей и Румынией
9:05
Никаких переездов! Китайский совет дня на среду, 23 февраля
8:53
Сигареты или зубы? Почему курильщикам нельзя ставить виниры и импланты
8:41
Адвокат Алешкин: близким МакSим грозит до пяти лет тюрьмы за подделку документов
8:29
Украина исключила возможность признания Крыма российским
8:17
Чистые зеленые бумажки: психолог назвал способ притягивать к себе деньги

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака
Ширвиндт заявил, что Валиевой очень повезло с допинг-скандалом на Играх в Пекине
Экономисты объяснили россиянам, что делать со вкладами: «Ни рисков, ни выгоды»
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год