Наслаждайтесь гармонией: как 23-и лунные сутки отразятся на жизни людей

В среду, 23 февраля, наступают 23-и лунные сутки. День будет насыщен приятными эмоциями и благоприятен для отдыха. О выяснении отношений лучше забыть — ни к чему хорошему не приведет. Более детальным прогнозом на сутки с читателями 5-tv.ru поделилась профессиональный астролог, психолог Ксения Шахова.

«Главное сегодня — управление своей силой, поскольку сила и энергия могут обернуться против вас. В 16:30 Луна войдет в знак Стрельца и будет на пути конфликта с Солнцем. В вечернее время обостряется противоречие сознательного и подсознательного, того, что мы чувствуем», — предупредила эзотерик.

Шахова уточнила, что справиться с напряженностью поможет огненный знак Луны. Благодаря его силе любые эмоции можно будет спокойно выразить словами, а не вступать в открытую конфронтацию. Сегодня важно говорить о желаниях и мечтах, доставлять радость окружающим. Это полезно, в частности, для восполнения собственного энергетического баланса.

«Стрелец — знак активного действия и широкого кругозора. Это знак путешествий. В негативных проявлениях создает рассеянность, придает нетерпеливость и бестактность. Сегодня можно заниматься делами, где были поставлены большие цели, участвовать в международных контактах, решать образовательные, просветительские, религиозные, этнические, а также межэтнические вопросы», — отметила Ксения Шахова.

А в заключение добавила, что особое внимание нужно уделить здоровью: лишнее напряжение сегодня ни к чему. Лучше потратить время на посещение спа или массажных салонов. Хирургические вмешательства крайне нежелательны.

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