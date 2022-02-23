Наслаждайтесь гармонией: как 23-и лунные сутки отразятся на жизни людей

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 10 168

Планеты и звезды благоволят приятным свершениям. А в каком настроении сегодня проснулись вы?

Фото, видео: Depositphotos / dawesign; 5-tv.ru

В среду, 23 февраля, наступают 23-и лунные сутки. День будет насыщен приятными эмоциями и благоприятен для отдыха. О выяснении отношений лучше забыть — ни к чему хорошему не приведет. Более детальным прогнозом на сутки с читателями 5-tv.ru поделилась профессиональный астролог, психолог Ксения Шахова.

«Главное сегодня — управление своей силой, поскольку сила и энергия могут обернуться против вас. В 16:30 Луна войдет в знак Стрельца и будет на пути конфликта с Солнцем. В вечернее время обостряется противоречие сознательного и подсознательного, того, что мы чувствуем», — предупредила эзотерик.

Шахова уточнила, что справиться с напряженностью поможет огненный знак Луны. Благодаря его силе любые эмоции можно будет спокойно выразить словами, а не вступать в открытую конфронтацию. Сегодня важно говорить о желаниях и мечтах, доставлять радость окружающим. Это полезно, в частности, для восполнения собственного энергетического баланса.

«Стрелец — знак активного действия и широкого кругозора. Это знак путешествий. В негативных проявлениях создает рассеянность, придает нетерпеливость и бестактность. Сегодня можно заниматься делами, где были поставлены большие цели, участвовать в международных контактах, решать образовательные, просветительские, религиозные, этнические, а также межэтнические вопросы», — отметила Ксения Шахова.

А в заключение добавила, что особое внимание нужно уделить здоровью: лишнее напряжение сегодня ни к чему. Лучше потратить время на посещение спа или массажных салонов. Хирургические вмешательства крайне нежелательны.

Ранее 5-tv.ru публиковал полный астропрогноз на неделю с 21 по 27 февраля.

-5° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
80.42
3.65 90.88
3.54
Никаких переездов! Китайский совет дня на среду, 23 февраля

Последние новости

12:44
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества
12:43
Бабушки плохого не посоветуют: сексолог похвалил половое воспитание времен СССР
12:26
Дочь Константина Меладзе пожаловалась на проблемы с психикой из-за ухода отца из семьи
12:07
Рецепт ленивого сырного пирога от шефа Емельяненко: «Вкуснее хачапури!»
11:52
Диетолог Михалева рассказала о самых неочевидных причинах ожирения
11:35
Наслаждайтесь гармонией: как 23-и лунные сутки отразятся на жизни людей

Сейчас читают

Фигуристка Камила Валиева появилась на публике в объятиях известного певца
Брать тепленьким: психолог о лучшем времени для начала перспективных отношений с женатым
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 февраля, для всех знаков зодиака
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год