Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 21 по 27 февраля

Общий фон недели с 21 по 27 февраля прогнозируется как положительный. Особенно он хорош для сферы личных отношений, страстности и сексуальности, чувств и творчества. Также период хорош для того, чтобы привнести свежесть в свою жизнь, принять новые решения. Для интеллектуальной работы неделя не слишком удачная — возможны «скачущие» мысли и недостаточная концентрация.

Какой предстоящая неделя будет для каждого из знаков зодиака, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашёв.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоящую неделю лучше всего посвятить размышлениям и переговорам. Вы сможете реально оценить ситуацию и предложить окружающим оригинальные пути выхода из нее. Опасайтесь вспышек раздражения, а также конфликтов в личной жизни.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоит насыщенная неделя. Наиболее позитивно вам удастся реализоваться в сфере личных отношений. Вы сможете проявить свои чувства, нежность и страсть. Также неделя благоприятна для занятий спортом. Неожиданности неприятного характера могут подстерегать в переговорах либо при необходимости быстро принять решение — возможны ступор или неадекватные умозаключения.

Гребем деньги лопатой: как разбогатеть каждому знаку зодиака

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя положительная. Особенно ярко проявятся ваши позитивные способности к знакомствам, коммуникации, ваше остроумие и находчивость. Вам следует как можно больше общаться, открывать новые интересные возможности и свежие решения для жизни.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков подходит к концу напряженный период, но негативное влияние планет на вас еще может ощущаться. Возможны приступы то раздражительности, то лени или даже капризности. Также возможны перепады энергии — то избыток сил, то обесточенность.

Пожуй ему ушко: что возбуждает разные знаки зодиака

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов неделя умеренно негативная. Возможны сложности в переговорах, неспособность четко сформулировать свою точку зрения. Может сложиться, что вы договоритесь с окружающими о том, что вам самим невыгодно или неинтересно. Также сложности могут создать необдуманные обещания и другие подобные недоразумения.

Дева — гороскоп на неделю

Девам стоит воспользоваться уходящей энергией позитивного периода, связанного с любовью, страстью и красотой. И максимально проявить себя в сфере личной жизни, чувственности и удовольствий. Также вам будут очень полезны занятия спортом.

Весы — гороскоп на неделю

Весы провожают из своей жизни энергию конфликтов и неудовлетворенности и встречают энергию позитивной коммуникации. На следующей неделе в вашу жизнь входит способность договариваться, налаживать новые контакты, находить взаимовыгодные решения с партнерами. Больше общайтесь, получайте новую информацию, вы сможете найти особо интересные варианты.

Любовный гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионов ожидают сложности в коммуникации. Ваши слова и идеи могут исказить и даже переврать, часто без специальной цели. Чтобы разрешить конфликты, опирайтесь на особое обаяние, которое продолжает проявляться через вас.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя положительная. Вам удастся расширить сферу своего общения и позитивно влиять на окружающих. Вы будете особо остроумны и сможете быстро решать возникающие интеллектуальные задачи. Неделя хороша для того, чтобы письменно излагать свои мысли, а также для ответственных переговоров.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов подходит к концу романтический период, желательно полностью воспользоваться его возможностями. Страстность и нежность, энергичность и мягкость — эти энергии совмещаются в вас и позволяют максимально полно проявить себя в отношениях и в творчестве.

ТОП-4 самых везучих в любви знаков зодиака

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев наступает период для максимально ярко проявления своих интеллектуальных способностей, оригинальности мышления, способности генерировать новые идеи. Найдите единомышленников, максимально делитесь своими мыслями, обсуждайте их — в диалоге с положительно настроенными собеседниками истина рождается проще.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя положительная. Продолжается и подходит к концу период, связанный с раскрытием вашей чувственности, а также энергий настойчивости и активности. Позволяйте им проявляться через вас и формировать вокруг вас позитивную реальность.

Ранее 5-tv.ru предлагал рунический гороскоп на неделю с 21 по 27 февраля для всех знаков зодиака.