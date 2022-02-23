Элтон Джон едва не разбился на частном самолете

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 2 594

Элтон Джон попал в шторм на частном самолете, лайнер сел с третьего раза

Элтон Джон едва не разбился на частном самолете

Фото: ТАСС / Matt Crossick

Пилот дважды пытался посадить воздушное судно, но сильнейший ветер мешал маневру.

Самолет легенды британской музыки Элтона Джона попал в серьезный шторм. Пилот воздушного судна был вынужден совершить аварийную посадку, однако маневр дался ему нелегко. Только с третьего раза он смог посадить самолет из-за очень сильного ветра, дувшего со скоростью 35 метров в секунду. Об инциденте сообщает The Sun.

Певец летел в США, чтобы выступить там в рамках своего тура Farewell Yellow Brick Road Tour, однако через час с момента взлета начались неполадки — у воздушного судна начала отказывать гидравлическая система. Пилот экстренно повернул назад, чтобы приземлиться на юге Ирландии.

Службы экстренной помощи получили сигнал о внештатной ситуации, после чего выехали в аэропорт. После приземления, которое далось пилоту с большим трудом, Элтон Джон пребывал в шоке. Однако артист быстро взял себя в руки и вылетел более поздним рейсом в Нью-Йорк, чтобы не подводить фанатов.

Один из очевидцев события рассказал таблоиду, что заход на посадку был по-настоящему жутким зрелищем. Он предположил, что артист в самолете произнес не одну молитву.

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