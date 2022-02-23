Как по глазам определить опасные виды рака, возникшие в других органах

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Фейсбук 3 645

Британские медики назвали помутнение зрения симптомом рака легких или молочной железы

Как по глазам определить опасные виды рака, возникшие в других органах

Фото: Depositphotos / pressmaster

Некоторые онкологические заболевания могут сначала отразиться на зрении, сообщают британские медики.

Онкологические заболевания, возникшие в некоторых частях организма, могут сначала проявиться в глазах. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на исследование британских медиков.

Уточняется, что два наиболее распространенных вида заболевания, распространяющиеся на глаза, — это рак легких и рак молочной железы. При этих недугах 88% пациентов отмечают у себя безболезненную нечеткость и помутнение зрения. Еще 5% сообщают о мушках и столько же жалуются на фотопсию — мерцание света в глазах. У некоторых наблюдается потеря зрения и боли в глазах.

Издание отмечает, что нарушение зрения, вызванное метастазами раковой опухоли, значительно влияет на качество жизни и сокращает выживаемость онкобольных.

По словам онколога Александры Наумовой, резкое нарушение зрения может быть одним из симптомов рака у детей в дошкольном и начальном школьном возрасте. Наряду с этим у ребенка может наблюдаться анемия, геморрагический синдром, длительная слабость, увеличение лимфатических узлов, беспричинное повышение температуры тела, частые и сильные головные боли, тошнота и рвота по утрам, нарушение походки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие типы головной боли свидетельствуют о развитии рака мозга.

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