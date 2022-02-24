Муж-итальянец Сати Казановой пожаловался на хамство и пофигизм россиян

Певица Сати Казанова поделилась впечатлениями мужа-итальянца, с которым она состоит в браке около пяти лет, от проживания в России и поведения ее жителей.

По словам экс-солистки группы «Фабрика», ее супругу Стефано Тиоццо сложно привыкнуть к разнице в менталитетах. Чаще всего возлюбленный жалуется на четыре неприятные черты характера россиян.

«Ему трудно привыкнуть к хамству, в России есть этот момент, к непунктуальности, необязательности и пофигизму, который проявляют наши люди. Но самое сложное для него — это недостаток солнечных дней. В прошлом году он даже считал сколько дней подряд солнце не выходило! В остальном же, ему нравится в России», — призналась в интервью wday.ru Сати Казанова.

В России находится и основная масса поклонников исполнительницы, сменившей поп-музыку на этнику. Супруги часто путешествуют по стране, а если уезжают за ее пределы, то уже Сати сталкивается с отсутствием привычных для нее вещей. Так, трудности у Казановой возникают в основном во Франции и на родине супруга Италии. По признанию вегетарианки со стажем, в ряде европейских стран ей приходится тяжело.

«Я уже знаю, как выживать в любых условиях, в курсе особенностей тех или иных стран. Например, во Франции ничего не найти для вегетарианцев. На завтраке в итальянских отелях для меня — как для человека, который не ест животную пищу, а еще глютен и многие другие аллергенные продукты, — там просто нечего выбрать. Поэтому у меня всегда с собой замоченные орешки, запаренная каша», — призналась артистка.

По всей видимости, трудности заграничной жизни не слишком беспокоят певицу. Как ранее писал 5-tv.ru, Сати Казанова планирует эмигрировать из России.