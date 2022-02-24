В Киеве и других украинских городах сообщили о звуках взрывов

Мировые СМИ со ссылками на данные очевидцев сообщают о звуках, напоминающих взрывы и артиллерийские обстрелы на территориях Донецка и Киева. Об этом говорят представители Reuters и CNN.

Информацию также подтверждает корреспондент агентства «Интерфакс». По его словам, отголоски разрывов снарядов с раннего утра доносятся до центра Донецка. Аналогичные сообщения приходят из Харькова, Одессы, Бердянска, Краматорска и аэропорта Борисполь. Также отмечается, что ночью в городе имели место перебои в работе мобильной связи.

Ранее президент России Владимир Путин в телеобращении к соотечественникам заявил о начале специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских земель. По словам президента, целью операции является защита жителей Донбасса от геноцида со стороны киевского режима.

В ходе своего выступления 21 февраля Путин также озвучил решение о признании Россией Донецкой и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По данным ВЦИОМ, это решение поддержали 78% россиян. С просьбой о признании к РФ обратились главы республик после очередного обострения конфликта с Украиной.

После нескольких десятков обстрелов со стороны ВСУ в Донбассе была объявлена всеобщая мобилизация, жителей начали экстренно эвакуировать в Россию. Незамедлительно Байден заявил о подписании указа, вводящего новые санкции в отношении Москвы и ЛДНР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Верховная рада утвердила введение режима ЧП на территории Украины с 24 февраля.