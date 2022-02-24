Певица Наталия Власова теряет зрение на фоне стресса из-за ссор с дочерью

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 1 023

Некогда дружные родственницы никак не могут найти общий язык. Девочка принципиально не идет на уступки матери, и конфликт не сдвигается с мертвой точки.

Певица Наталия Власова теряет зрение на фоне стресса из-за ссор с дочерью

Фото: Instagram @natalia_vlasova_official

Певица Наталия Власова стремительно теряет зрение на фоне стресса из-за конфликта с 15-летней дочерью Пелагеей, пишет StarHit.ru. Исполнительница хита «Я у твоих ног» призналась, что некогда близкие отношения с наследницей претерпели радикальные изменения — девочка настроена крайне категорически, и урегулировать разногласия никак не получается.

После участия в шоу «Суперстар» Власова оказалась на новом витке популярности, которым пользуется по максимуму. Она не отказывается от мероприятий, на которые приглашают, посещает премьеры, записывает музыку. Недавно составила дуэт Диме Билану в композиции «Она любила музыку».

Но плотным графиком звезды недовольна ее дочь. Как рассказала певица, девочка стала очень чувствительной и вспыльчивой, требует к себе все больше внимания. Раньше, признается, они с Пелагеей были очень близки и дружны. Мама забирала наследницу из школы, они «много тусовались вместе». Но с привычкой в любой момент рассчитывать на родительницу пришлось расстаться — у Власовой просто нет времени на дочь, и это ее угнетает.

«Пришлось обратиться к врачам, потому что у меня резко упало зрение, которое всегда было стопроцентным. Постоянно слезятся и болят глаза… Думаю, это все на фоне усталости, стресса и сложной семейной обстановки. Вижу предметы вдали, а вот вблизи все хуже. Офтальмологи на данный момент поставили среднюю степень дальнозоркости. А также диагностировали признаки синдрома сухого глаза», — поделилась певица.

Врачи пока только прописывают исполнительнице капли и антибиотики. Однако не исключено, что может потребоваться операция. Наталия Власова старается сохранять позитивный настрой и надеется избежать хирургического вмешательства.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, 17-летняя дочь продюсера Константина Меладзе рассказала об операции, после которой несколько месяце передвигалась на костылях.

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