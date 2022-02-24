Долой пуховики: почему весной интима хочется всем

|
Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 027

Вместе с природой весной пробуждаются и заснувшие на зиму сексуальные желания, уверен психотерапевт.

Долой пуховики: почему весной интима хочется всем

Фото: Depositphotos / Annademy

Множество природных и социальных факторов пробуждают либидо весной от зимней спячки. Об этом WMJ.ru рассказал врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук. По словам специалиста, обилие солнечного света, появление на улицах женщин и мужчин в более легкой, приталенной одежде, а также обилие праздников (День всех влюбленных, 23 февраля и 8 марта) действительно работают как активаторы полового влечения.

«Некоторое повышение сексуального влечения определенно есть, оно обусловлено пробуждением природы, появлением большего количества солнечного света, а также постепенным обновлением гардероба. Все меньше становится пуховиков, все больше красивых легких пальто, а в южных регионах — и открытых плеч», — пояснил врач.

Он также отметил, что сексуальные желания людей живут в одном ритме с природой. Либидо пробуждается весной, достигает своего пика летом и начинает плавно спадать ближе к зиме.

На сексуальное влечение действительно влияет множество факторов. Некоторые специалисты предполагают, что даже пища, потребляемая партнерами, может сказаться на качестве половых актов. Например, любителям мяса приписывают большую вялость в сравнении с вегетарианцами.

Однако на самом деле не существует ни одного достоверного научного исследования, доказывающего, что мясоеды хуже в постели, чем их отказавшиеся от животной пищи партнеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как победить страх первого свидания после долгого перерыва.

Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
86.93
6.51 97.77
6.89
Блистайте на публике! Китайский совет дня на пятницу, 25 февраля

Последние новости

9:15
Беженцы из Донбасса прибыли на поезде в Самарскую область
9:01
Блистайте на публике! Китайский совет дня на пятницу, 25 февраля
8:52
Продолжательницы династий: шесть артисток, пошедших по стопам матерей-актрис
8:43
Аналитик Дентон объяснил, почему Россию боятся отключать от SWIFT
8:34
Экс-жена фронтмена Littlе Вig о пластических операциях Инстасамки: «Искренне жалко»
8:25
Кардиолог рассказал, как по внешности человека распознать поражение сердца

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака
Надо было слушать! Как США спровоцировали Россию на спецоперацию в Донбассе
Марафонцы: мужчины каких знаков зодиака бьют рекорды по длительности любовных утех
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год