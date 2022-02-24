Долой пуховики: почему весной интима хочется всем

Множество природных и социальных факторов пробуждают либидо весной от зимней спячки. Об этом WMJ.ru рассказал врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук. По словам специалиста, обилие солнечного света, появление на улицах женщин и мужчин в более легкой, приталенной одежде, а также обилие праздников (День всех влюбленных, 23 февраля и 8 марта) действительно работают как активаторы полового влечения.

«Некоторое повышение сексуального влечения определенно есть, оно обусловлено пробуждением природы, появлением большего количества солнечного света, а также постепенным обновлением гардероба. Все меньше становится пуховиков, все больше красивых легких пальто, а в южных регионах — и открытых плеч», — пояснил врач.

Он также отметил, что сексуальные желания людей живут в одном ритме с природой. Либидо пробуждается весной, достигает своего пика летом и начинает плавно спадать ближе к зиме.

На сексуальное влечение действительно влияет множество факторов. Некоторые специалисты предполагают, что даже пища, потребляемая партнерами, может сказаться на качестве половых актов. Например, любителям мяса приписывают большую вялость в сравнении с вегетарианцами.

Однако на самом деле не существует ни одного достоверного научного исследования, доказывающего, что мясоеды хуже в постели, чем их отказавшиеся от животной пищи партнеры.

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