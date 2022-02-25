🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 25 февраля, на убывающей Луне людям свойственна вялость и сонливость. Если предстоит решать серьезные вопросы, важно учитывать «слабую» энергию и делегировать ответственность по максимуму. Физические и психические нагрузки лучше ограничить.

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♈ Овен

Овен, не всегда и не во всех ситуациях мы делаем то, что нравится. Однако эта пятница должна стать исключением. Звезды напоминают: иногда удовлетворение личных потребностей крайне необходимо, иначе можно натурально лишиться разума. Не критикуйте себя слишком сильно, наслаждайтесь жизнью здесь и сейчас!

Космический совет: настало время прислушаться к своим желаниям.

♉ Телец

Телец, вы находитесь на грани: черное и белое так явно видны, что сложно сделать выбор. Постарайтесь сегодня не думать о последствиях решений, принятых, исходя из глубоких чувств. Позвольте себе переживать настоящие эмоции, любить и быть любимым. Вы этого точно достойны.

Космический совет: не бойтесь любви и новых эмоций.

♊ Близнецы

Близнецы, для вас 25 февраля — насыщенный день. Несмотря на «сонную» энергию, скучать и лениться вам точно не придется. Это идеальный период для реализации самых сокровенных желаний. Особенно, если они касаются работы. Не бойтесь встревать в авантюры — есть шанс существенно приумножить капитал.

Космический совет: будьте готовы к решительным действиям.

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♋ Рак

Рак, если все время сидеть, сложа руки, никакого успеха не будет. Причем ни на личном фронте, ни в карьере. Эта пятница прекрасно подходит для анализа прожитого и решения проблем, тянущих на дно. Не страшитесь действовать решительно, но и не бегите по головам в надежде, что это даст быстрый результат. Гармония должна быть во всем.

Космический совет: действуйте, чтобы добиться желаемого.

♌ Лев

Лев, в силу характера вы не привыкли делегировать полномочия. Иногда это разумно, но сейчас явно не такой период. Если будете упрямиться и пытаться в одиночку справиться с проблемами, надолго нервной системы не хватит. Попробуйте начать доверять близким людям, друзьям, коллегам по работе. В крайнем случае найдите авторитета, который может дать ценный совет. Иначе можете слечь с депрессией.

Космический совет: научитесь доверять окружающим.

♍ Дева

Дева, если у человека нет суперважных задач, это не значит, что можно лениться. Пятница для вас будет максимально расслабленной, но постарайтесь использовать время с умом. Изучите новый предмет, сходите на выставку, лекцию, почитайте книгу — все, что связано с саморазвитием, даст большие плоды. Будьте в этом уверены!

Космический совет: иногда полезно заниматься саморазвитием.

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♎ Весы

Весы, сегодня вы почувствуете небывалый прилив сил, а связано это с благоприятными переменами на работе и в личной жизни. Эта пятница прекрасно подходит для экспериментов и приятных сюрпризов. Не скупитесь на чувства, дарите окружающим заботу и любовь. За это воздастся втройне.

Космический совет: не сдерживайте энергию страсти.

♏ Скорпион

Скорпион, не всегда удача сопутствует в делах, но на то он и баланс природы, что вносит разумную «ясность». Не печальтесь, если сегодня что-то пойдет не по вашему сценарию. Вероятно, Вселенная предложит вам нечто большее взамен. Запомните: иногда плыть по течению гораздо выгоднее, чем барахтаться в воде, захлебываясь агрессивными волнами.

Космический совет: разочарования воспринимайте как опыт.

♐ Стрелец

Стрелец, 25 февраля как нельзя лучше подходит для полного релакса. Вы имеете право отдохнуть на полную катушку, так что не вздумайте отказывать себе в удовольствиях! Идеальные дни случаются нечасто — пользуйтесь моментом! Кстати, в финансовых вопросах сегодня также будет сопутствовать удача.

Космический совет: путешествия помогут восстановить силы.

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♑ Козерог

Козерог, пятница для вас — эмоционально сложный день. Из-за пагубного влияния убывающей Луны окружающие будут пытаться на вас давить, требуя совершить то или иное действие. Запомните главное правило: если вам не выгодно чье-то предложение, смело его отвергайте. В противном случае рискуете погрязнуть в жутких обязательствах.

Космический совет: не слушайте советов сторонних лиц.

♒ Водолей

Водолей, 25 февраля — плохое время для выяснения отношений и вступления в конфликты. Но если избежать конфронтации невозможно, лучше заранее подумать о последствиях. Не допускайте фальши, старайтесь быть сдержанным и честным. Делайте выбор в пользу здравой аргументации. И, конечно, никаких домыслов и провокаций.

Космический совет: всегда называйте вещи своими именами.

♊ Рыбы

Рыбы, вполне возможно, сейчас вы переживаете сложный период. Но у кого его не было? Впадать в отчаяние не ваш вариант — рискуете потерять собственное «Я». Лучше возьмите выходной и сосредоточьтесь на решении сложной проблемы. Все обязательно встанет на места. Просто нужно время.

Космический совет: дайте себе время, чтобы справиться с болью.

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