Муж Леры Кудрявцевой остался без работы: «Зарабатываю я, а он в поиске себя»

Телеведущая рассказала, что супруг-хоккеист завершил карьеру, и теперь главным добытчиком в семье стала она.

Телеведущая Лера Кудрявцева с недавних пор зарабатывает больше всех в семье, так как ее супруг-хоккеист Игорь Макаров завершил карьеру и пока не определился со своим профессиональным будущим. Об этом звезда рассказала в интервью для YouTube-канала Ирины Безруковой.

Кудрявцева много лет работает на телевидении, она прошла большой и трудный путь к славе. Первые деньги доставались непросто — в 12 лет будущая знаменитость мыла подъезды, потом трудилась в кафе судомойкой. В Москву блондинку привез первый муж — барабанщик из группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. Вскоре после рождения их общего сына Жана музыкант ушел от жены, но никакие трудности не помешали ей пробиться на большой экран, обеспечить себя и ребенка.

Сегодня Лера Кудрявцева ведет несколько шоу на НТВ, ее традиционно приглашают в этом качестве на крупные музыкальные события, концерты, главные праздники страны. Сейчас она замужем за спортсменом младше ее на 16 лет, пара воспитывает маленькую дочь Марию. Привыкшая рассчитывать только на себя телеведущая призналась, что у них с супругом раздельный бюджет, совместно обсуждаются лишь крупные приобретения для всей семьи.

«У нас у каждого свое. Я не завишу ни от кого. У меня есть свой заработок и свои деньги. На данном этапе сейчас уже я (Больше зарабатывает. — Прим. ред.), потому что, к сожалению, у мужа закончилась профессиональная карьера. Он в таком профессиональном поиске. Хотя был момент, даже года, когда он зарабатывал много, а я меньше. Сейчас зарабатываю я, а он в поиске себя», — поделилась Кудрявцева.

Телеведущая нечасто рассказывает о своей личной жизни, в свой дом журналистов не пускает вовсе. Но в беседе Ирине Безруковой удалось выведать некоторые интересующие фанатов подробности. И не только о заработках звезды и ее супруга, но даже о самом сокровенном. Ранее, писал 5-tv.ru, Лера Кудрявцева призналась в практически полном отсутствии секса и романтики в отношениях с молодым мужем.