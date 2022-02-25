Экс-жена фронтмена Littlе Вig о пластических операциях Инстасамки: «Искренне жалко»

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Юлия Федорова
Юлия Федорова Юлия Федорова Журналист 1 009

Певица Ирина Смелая считает, что через пять лет ее коллегу никто не вспомнит.

Экс-жена фронтмена Littlе Вig о пластических операциях Инстасамки: «Искренне жалко»

Фото: Instagram @instasamka

В сети не первый день обсуждают певицу блогера Инстасамку (настоящее имя — Дарья Зотеева). Девушка исполняет треки без смысловой нагрузки — поет про деньги, собственный успех и пластические операции. Кто-то сравнивает творчество исполнительницы с популярной во всем мире рэпером Cardi B, кто-то считает, что Дарья откровенно крадет тексты зарубежной коллеги.

А вот эксцентричные поступки Инстасамки общественность осуждает, начиная от конфликтов с визажистами и представителями сферы услуг до многочисленных пластических операций. Певица Ирина Смелая, широко известная как TATARKA, присоединилась к настроенным против творчества Инстасамки. Своим мнением она поделилась в YouTube-шоу «ДаДа-НетНет».

По словам экс-супруги фронтмена Little Big, она не считает Инстасамку конкурентом в музыкальном бизнесе и не любит говорить о коллеге, поскольку у нее в этот момент «болит душа». Ирина полагает, что качество песен Зотеевой оставляет желать лучшего.

«Ее творчество, все, что она делает — очень плохо. Хотите, сравним мой трек Kawai и любой из ее репертуара — мы сейчас говорим про технические характеристики — и посмотрим, какой из них на обычной колонке будет звучать хорошо», — рассказала звезда.

К тому же, бывшей жене Ильича «искренне жалко» Инстасамку, которая сделала множество пластических операций на грудь и ягодицы, чтобы приблизиться к внешности Cardi B. Певица не понимает, как Инстасамка отказалась от образа приятной красивой девушки и решилась на пластику. Экс-жена фронтмена Little Big уверена, что в отличие от Иры, если смыть с Зотеевой всю косметику и оставить без филлеров, уже через пять лет о ней забудут, а сама Инстасамка будет выглядеть плохо.

«Как она будет выглядеть в 30? Со всей этой фигней?! Остановись!» — обратилась к коллеге артистка.

На фото слева — Ирина Смелая, на фото справа — Дарья Зотеева (Инстасамка). Фото: Instagram @@smelaya_ira, @@instasamka

Ирина сравнила Инстасамку с собой. Поклонники часто не верят, что Смелой уже исполнилось 30 лет и хвалят ее внешность. Комплименты делают и фигуре певицы, которая родила сына Добрыню в 2017-м.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Инстасамка снова собралась увеличить ягодицы.

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