Медвежья забота: почему нельзя скрывать от ребенка смерть близкого человека

Забота о нежных чувствах ребенка может принести куда больше вреда, чем пользы.

Смерть близкого родственника или тем более мамы — всегда серьезный удар по неокрепшей психике ребенка. Однако в попытках защитить малыша его семья может пойти по кривой дорожке, скрывая сам факт кончины его любимого человека.

К примеру, друзья семьи недавно умершей актрисы Евгении Брик рассказали, что 12-летняя дочь звезды Зоя до сих пор не знает об уходе своей мамы. Близкие всеми силами хотят уберечь впечатлительную девочку от столь сильного удара. Остается открытым и вопрос с прощанием — пойдет ли Зоя на похороны своего самого близкого человека.

Детский и семейный психолог Наталья Искра в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, почему сокрытие смерти матери может стать медвежьей услугой для девочки и как это повлияет на ее дальнейшие отношения с семьей.

Подрыв доверия

«Прежде всего, конечно, ребенок утрачивает доверие, потому что скрывают этот факт обычно близкие люди — те, кто должен будет воспитывать этого ребенка дальше до достижения совершеннолетия или до приобретения самостоятельности», — отметила специалист.

По ее словам, это сильно ударит по отношениям, потому что после утраты близкого человека ребенок будет постоянно переживать из-за возможного обмана в других вопросах.

«Он ожидает, что от него скрывают еще что-то, что возможно еще кто-то умирает или еще кто-то уже умер, — пояснила кандидат психологических наук, — В моей практике было достаточно таких детей, и для них очень травматическая была вот эта история».

Прощание нужно не только взрослым

Особенно тяжело малышам давался тот факт, что расставание с близким человеком происходило без предупреждения и возможности попрощаться.

«Когда дети помладше, их еще и не берут на похороны и не дают им физически попрощаться, <…> и тогда у них остается так называемая аура, что человек жив, — отметила Искра, — Они могут годами видеть этого человека в толпе, ожидать, что этот человек вернется и так далее».

Психолог считает, что если смерти предшествовала длительная болезнь и исход в какой-то мере был предрешен, то важно говорить ребенку правду и не держать его в счастливом неведении.

«Важно ребенку все-таки говорить правду и предоставлять ребенку возможность попрощаться с уходящим близким взрослым, потому что в будущем это, конечно, улучшит намного качество его жизни», — подытожила специалист.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что юной дочери Евгении Брик боятся говорить о смерти мамы.