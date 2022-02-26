Тошнит от всего: какие симптомы при изжоге сигнализируют о смертельной опасности
Гастроэнтеролог Ибрагимов рассказал о смертельной опасности игнорирования изжоги
Фото, видео: Depositphotos / vitalio333; 5-tv.ru
Трудности с глотанием или непринятие организмом тех или иных продуктов — тревожный признак и повод для обращения к онкологу.
Стресс и неправильное питание часто становятся виновниками заболеваний желудочно-кишечного тракта. Первым «звоночком» многие считают изжогу, однако ее спутницей могут стать и другие симптомы. Терапевт-диетолог, гастроэнтеролог Магомедтагир Ибрагимов в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru объяснил, какие из них могут указывать на смертельно опасное заболевание.
По мнению врача, больного должны насторожить боли при глотании твердых продуктов, в том числе таблеток, а также хронический кашель, ощущение удушья или кома в горле.
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Кроме того, стоит обратить внимание на характер изжоги. Более ощутимые и частые ее проявления, необъяснимая потеря веса, тошнота или рвота во время жжения за грудиной, а также боли в груди, отдающие в шею, челюсть или конечности, должны стать поводом для более детального медицинского обследования.
Опасно откладывать визит к врачу и в случае, если у вас сохраняются симптомы изжоги даже после двухнедельного приема рецептурных или безрецептурных лекарственных средств, а дискомфортные ощущения мешают вашему привычному образу жизни.
«Игнорирование изжоги может привести к эзофагиту — воспалительному поражению слизистой оболочки пищевода. Симптомы язвы пищевода включают болезненное глотание, тошноту и боль в груди. ГЭРБ (Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь — Прим. ред.), характеризующийся регулярно повторяющимся забросом в пищевод содержимого желудка, может привести к состоянию „пищевод Баретта“, который считается предраковой стадией — аденокарциномой», — предупредил гастроэнтеролог.
Ранее 5-tv.ru писал, о чем говорит ком в горле и как от него избавиться. Терапевт Ирина Ескова рекомендует внимательно следить за своим здоровьем, так как дискомфортные ощущения могут свидетельствовать о наличии серьезных проблем.
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