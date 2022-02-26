Китай и Турция выступили с критикой санкций Запада против России

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Европейские политики обещали «иссушить» российскую финансовую систему, но на самые жесткие меры так и не решились. Простые подсчеты вынуждают идти на компромиссы.

Фото, видео: ТАСС / Zuma; 5-tv.ru

Совет Европы приостановил права России в организации. Как всю пятницу Евросоюз, НАТО и США готовили ответ России, расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Виталий Чащухин.

В один день — сразу три экстренных саммита по Украине. Европейские лидеры переехали в штаб-квартиру НАТО — там Америка на связи. Их место в Евросовете заняли министры иностранных дел. От них стоит ждать окончательного решения по европейскому пакету санкций. В Париже заседает финансовый блок ЕС. И тоже — от языка цифр к языку угроз.

«Мы иссушим российскую финансовую систему», — заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

«Жесткие санкции против российской экономики и, к сожалению, против российского народа», — вторил его коллега из Германии Кристиан Линднер.

Но главная цель их неформальной встречи — все досконально просчитать, чтобы не ударить в итоге по самим себе. Примерно ту же антироссийскую риторику еще накануне можно было услышать и от самих европейских лидеров, но сегодня им пришлось чуть ли не оправдываться — «второй пакет» санкций будет не таким жестким, как всем обещали. Идея отключения России от SWIFT — блокирована.

«Отключение России от системы SWIFT очень сильно повлияет на бизнес Германии и требует особой подготовки», — сказал Штеффен Хебестрайт, официальный представитель правительства Германии.

В поисках компромисса приходится действовать все более осторожно и учитывать собственные интересы.

«Санкции, которые мы одобрили, и те, которые мы можем одобрить в будущем, требуют от нас очень тщательного рассмотрения их влияния на нашу экономику», — заявил Марио Драги, премьер-министр Италии.

Президент Турции не упустил возможность упрекнуть Европу в слабохарактерности.

«Никакой решительной позиции», — сказал Эрдоган.

А Китай, с чьим мнением западному миру теперь тоже приходится считаться, призывает вообще отложить все эти «незаконные односторонние рестрикции» и вернуться за стол переговоров.

«Китай понимает законную озабоченность России по вопросам безопасности и выступает за отказ от менталитета холодной войны. Необходимо сформировать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм европейской безопасности путем диалога», — сказал представитель МИД Китая Ван Вэньбинь.

Но пока Запад привычно продолжает говорить исключительно сам с собой.

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