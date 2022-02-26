Захарова: Украина отказалась от ведения переговоров с Россией
МИД РФ готов к началу организации переговоров между российской и украинской сторонами в Минске в любое время.
Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia
Киев отказался вести переговоры с Москвой 25 февраля. Украинская сторона попросила вернуться к этому вопросу 26 февраля. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По словам дипломата,
«Украинская сторона отказалась от ведения переговоров. Представители киевского режима предложили перенести этот вопрос на завтра», — поделилась дипломат с представителями СМИ.
До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал о готовности Москвы к переговорам. Позднее он отметил, что Киев не согласен на встречу в Минске и выбрал в качестве площадки для диалога Варшаву. После этого украинская сторона «ушла со связи». Параллельно с этим появились новости о развертывании вооружения ВСУ в жилых кварталах Киева.
Ранним утром 24 февраля президент России Владимир Путин обратился к гражданам РФ с речью, объявив о начале спецоперации в Донбассе. Он отметил, что ситуация требует незамедлительных действий, поскольку обстрелы на территории самопровозглашенных республик возобновились, а главы ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью. Глава РФ призвал украинских солдат сложить оружие и возвращаться к семьям.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Зеленский заявил о состоявшихся переговорах с Байденом.
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