Созидание духовного и физического: как 26-е лунные сутки отразятся на жизни людей

В субботу наступают 26-е лунные сутки. В этот день духовное и материальное объединяются в единое целое, поэтому данный период прекрасно подойдет для практики ментальных техник и осознания своего истинного «я». О том, что еще принесет 26 февраля, в беседе с 5-tv.ru рассказала астролог и психолог Ксения Шахова.

«26-й лунный день. Его энергия связанна с тем опытом, который не приносит пользу человеку, поскольку он отражает ложное обольщение собственными достижениями. Это время напрасной суеты за внешними успехами, а так легко перерасходовать силы, поэтому главный совет — сосредоточьтесь на семье в близком кругу», — поделилась эксперт.

Астролог не советует в субботу заниматься делами по дому или активным отдыхом. По ее словам, этот день совсем не располагает к подобным занятиям.

«Это день аскезы, склоняющей отказаться от излишеств в сферах жизни. Каждый человек сможет признаться себе в истинных чувствах, сформулировать цель на будущее и рационально подходить к расходованию ресурсов», — сообщила она.

Шахова считает, что Луна в созвездии Козерога может оставить вас один на один с принятием важных решений — никто не сможет повлиять на ваше мнение, однако и спросить совета вы тоже не сможете. Но это поможет вам научиться брать на себя ответственность или укрепить этот навык, если вы им уже обладаете.

«Гармоничные аспекты светила благоприятны для операций в области недвижимости, строительства, а также ремонта техники. Сегодня не рекомендуются хирургические операции в области костей позвоночника и коленей», — подытожила она.

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