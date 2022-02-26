Что изменится в России с 1 марта

На днях вступают в силу поправки в законы об оружии, охране труда, занятости населения и ряд других.

В марте в России усилится контроль за оборотом оружия, появятся новые права и обязанности у работодателей и работников, а фермеры и крестьяне смогут строить жилье на землях сельскохозяйственного назначения.

Доступ к оружию ограничат

Согласно изменениям в законах «Об оружии» и «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», доступ к оружию людей с медицинскими противопоказаниями будет ограничен.

Перечень противопоказаний утвердит правительство, а их наличие будет устанавливаться в ходе медосвидетельствования. Проводить его смогут только государственные и муниципальными учреждения здравоохранения по месту жительства. Заключения медиков будут вноситься в ЕГАИС в сфере здравоохранения, а Росгвардия получит доступ к этому реестру.

Новые правила для работодателей и работников

Изменятся права и обязанности работодателей и работников в сфере охраны труда. Так, первые обязуются регулярно оценивать профессиональные риски, уведомлять работников об отнесении условий труда на их рабочих местах к опасным и приостанавливать работы в связи с этим.

Кроме того, работодатели получают право самостоятельно проводить оценку соблюдения трудового законодательства на производстве и применять оборудование для дистанционной фиксации рабочих процессов с целью контроля безопасности.

Работники обязуются вовремя сообщать работодателю о неисправности оборудования, нарушении технологии, угрозе жизни и здоровью людей. Также они получат право лично участвовать в рассмотрении вопросов безопасности труда на их рабочих местах.

Вводятся квоты для трудоустройства инвалидов

Вступает в силу новая статья закона «О занятости» — об установлении квоты для приема на работу инвалидов. Согласно ей, на предприятиях с численностью персонала свыше 100 человек, может быть установлена квота в размере 2-4% от среднесписочного числа работников. Для предприятий, где трудятся 35-100 человек, максимальная квота составит 3%.

Россияне смогут создавать личные фонды

У граждан РФ законодательно появляется возможность создавать личные фонды для управления своим имуществом. Они позволят распорядиться имуществом при жизни, учредив унитарную НКО.

При этом решения по управлению фондом сможет принимать только учредитель, возможность соучредительства и замены учредителя не допускается. После смерти учредителя документы фонда, включая устав, не подлежат изменениям. Также предусмотрена обязательная передача фонду имущества ценой не менее 100 миллионов рублей.

Экзамен для адвокатов

Начинает действовать новая статья закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» — о проведении письменной части квалификационного экзамена для адвокатов в электронной форме, через единую автоматизированную информационную систему (АИС). Она обеспечит анонимную проверку итогов тестирования. Требования к АИС определит совет Федеральной палаты адвокатов.

Подозрительные денежные переводы возьмут под контроль

Организации, осуществляющие операции с деньгами и другим имуществом, обязуются в течение трех дней сообщать в Федеральную службу финансового мониторинга сведения о клиентах, вызвавших подозрения в отмывании дохода, полученного незаконным путем, или финансировании терроризма.

На сельхозземлях можно будет строить жилье

Крестьяне и фермеры получат право строить жилые дома на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в их собственности. При этом площадь земли, которую можно использовать под строительство жилья, не должна превышать 0,25% от общей площади участка. В свою очередь общая площадь дома может быть не более 500 квадратным метров, а высота — не более трех этажей.

Новые правила строительства на лесных территориях

Поправки в Лесной кодекс коснутся строительства на землях лесного фонда. Речь идет об объектах по изучению недр, морских и речных портах, объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры, рекреационной и религиозной деятельности.

Согласно закону, данные объекты по истечении сроков выполнения соответствующих работ должны быть снесены, законсервированы или ликвидированы, а земли, которые были использованы для строительства — рекультивированы.

Также закон ограничивает площадь участка для строительства объекта — она не должна превышать 20% всего участка, выделенного для осуществления рекреационной деятельности. При этом участок для строительства не может превышать один гектар и быть свободным от лесных насаждений, пишет «Дума ТВ».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума приняла во втором чтении законопроект о региональной публичной власти.