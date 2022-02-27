Артист, по словам его коллег, рискует пропустить свадьбу дочери от коллеги Ирины Апексимовой — актрисы Дарьи Авратинской.

Актер Валерий Николаев после выписки из психбольницы рискует снова оказаться там, откуда был госпитализирован — в спецприемнике. Как пишет сайт KP.RU, еще месяц назад казалось, что в карьере наметился новый поворот из съемок в «Танцах со звездами» и подготовке к работе над собственным фильмом. Не за горами была свадьба стершей дочери-актрисы от брака с Ириной Апексимовой. Но не заладилось.

Сначала скандал и уход с телешоу, потом и вовсе экстренная госпитализация в клиническую психиатрическую больницу № 1 Москвы после задержания за рулем в пьяном виде. Шесть лет назад нетрезвый Николаев спровоцировал несколько ДТП, за что был лишен прав — до сентября 2022 года. За эти шесть лет звезда пережил перитонит, ряд операций, лечение от зависимостей.

Очередной срыв нарушил все планы актера. Его коллега рассказала, что после реабилитации Николаев воспрял духом, начал бегать, сделал пластику век и новые зубы, мечтал дойти до финала танцевального проекта и заработать на собственное кино. Но вскоре ему стало казаться, будто все участники «Танцев» ополчились против, начал пропускать репетиции и вылетел. После этого съехал от жены с восьмимесячным сыном в гостиницу. А еще спустя некоторое время задержан без прав за рулем недавно взятого в кредит авто.

10 февраля суд отправил Николаева отбывать административный арест в 15 суток в спецприемнике. Там артист вел себя неадекватно, и скорая помощь с диагнозом «биполярное расстройство» отвезла на соответствующее лечение. Близкие собирают деньги для оставшейся без средств к существованию супруги актера с грудным ребенком на руках. Предварительно, ее муж должен закончить курс лечения на следующей неделе. Если врачи признают его вменяемым, из клиники поедет не домой, а досиживать 13 суток за решеткой.

«У Валерия не только автокредит. Он еще один взял кредит — говорят, на свое кино. Но до этого в марте сам собирался сняться в каком-то проекте: говорил, что первый день съемочный выпадает на 21-е, день свадьбы любимой дочери, поэтому поздравит молодых в другой день. Надеемся, что он вернется в строй и будет снимать, сниматься, зарабатывать, отдавать кредиты», — говорит знакомая актера.

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью с Валерием Николаевым за несколько дней до задержания. Актер признал, что карьера пошла под откос из-за алкоголя. Бывали времена, когда над ним нависал реальный тюремный срок, но обошлось лишь условным. Незадолго до последнего инцидента, звезда сериала «День рождения Буржуя» уверял, что трезв и чист как стеклышко.