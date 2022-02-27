У охранника Порошенко выпал магазин из автомата в прямом эфире британского ТВ
Экс-глава Незалежной появился в эфире Sky News на фоне солдат, у одного из которых из автомата выпал магазин. Сам Порошенко в этот момент благодарил британское СМИ за возможность «доносить правду».
Фото, видео: www.globallookpress.com / Serg Glovny via ZUMAPRESS.com; 5-tv.ru
Очередная показуха украинских властей превратилась в настоящий фарс. В сети обсуждают эпизод в прямом эфире британского телеканала.
Во время интервью у Петра Порошенко, когда он угрожал Москве, у одного из его охранников из автомата выпал магазин с патронами. На мгновение Порошенко прервал речь и оглянулся. Военный же, в свою очередь, сделал вид, что ничего не произошло и попытался спрятать оружие.
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