Журналист Поджи: Киев больше всех пострадал от конфликта на Ближнем Востоке

Украина больше других государств пострадала от последствий военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом сообщается в материале журналиста Фабрицио Поджи для итальянской газеты l'Antidiplomatico (AD). Напряженная ситуация на Ближнем Востоке грозит Киеву неспособностью продолжать собственный конфликт.

«Если еще несколько дней назад говорили, что небо над Киевом свинцовое, то теперь можно сказать, что над ним сгущаются грозовые тучи», — отметил автор публикации.

Поджи подчеркнул, что еще вчера положение Украины казалось просто проблематичным — эксперты агентства Bloomberg подсчитали, что стране может хватить денег на военные операции только до июня.

А сегодня приходят куда более тревожные для киевского режима новости — аналитики издания Politico, ссылаясь на чиновников из Белого дома, предупредили о риске прекращения поставок американского оружия на Украину в ближайшие месяцы. США нужен их военный потенциал в Иране.

Резкий рост цен на топливо ограничил возможности украинской армии — боевики уже не могут использовать военную технику на некоторых участках фронта. Кроме того, истощаются запасы дизельного топлива — его ВСУ хватит только до конца марта.

Об исчерпании средств у Киева зарубежная пресса пишет последние несколько дней. Вскоре, по мнению экспертов, у страны не останется ресурсов для продолжения конфликта с Россией. Еще хуже положение Украины становится из-за напряженных отношений между Штатами и Евросоюзом.

Тем временем государственный секретарь США Марко Рубио уже косвенно давал понять, что киевский режим постепенно остается один на один со своими проблемами. По его словам, война будет продолжаться, пока киевские власти не решатся на уступки ради мирного соглашения. Рубио указал на ложь президента Украины Владимира Зеленского, что американцы якобы требуют от него вывода войск из Донбасса в обмен на гарантии безопасности со стороны Штатов.

Зеленский в свою очередь, осознавая свои перспективы, отправился в тур по странам Ближнего Востока, чтобы объединиться с ними против Ирана. Однако не побывал в Израиле. Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Тель-Авив отказался принимать украинского гостя.

