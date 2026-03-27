Дональд Трамп назвал украинский кризис «не своим конфликтом»

|
Рита Цветкова
Тем не менее, по словам президента США, активная работа по его урегулированию не прекращается.

Почему Трамп назвал украинский кризис не своим конфликтом

Фото: Reuters/UKRAINIAN ARMED FORCES

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Украинский кризис

Трамп: Украинский кризис не является конфликтом США, но мы помогли

Американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что война на Украине не является конфликтом Соединенных Штатов, однако Вашингтон не остается в стороне. Свое заявление он сделал во время заседания кабинета министров.

«Я слышал, как (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц сказал: «Это не наша война», имея в виду Иран. Я ответил: «Ну, Украина — это тоже не наш (конфликт), но мы помогли», — сказал Трамп.

Незадолго до этого в ходе заседания американского правительства глава Белого дома утверждал, что его администрация активно и очень усердно работает, чтобы как можно скорее завершить украинский кризис. Он выразил надежду на заключение сделки в ближайшем будущем и отметил, что, по его мнению, ситуация немного успокаивается.

Информацию подтверждал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков — он заявил, что контакты российской и американской сторон по урегулированию на Украине продолжаются. Как отметил дипломат, ведется поиск «формулы», которая учитывала бы интересы Москвы.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что Москва была готова к соглашению на приемлемых условиях еще на переговорах в Анкоридже, но тогда, по его словам, американская сторона начала «колебаться». Дипломат также указывал, что параллельно с этим происходит вытеснение России с мировых рынков энергоресурсов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп выразил надежду на встречу президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, после которой будет заключена сделка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
82.13
1.41 95.00
1.19
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:14
Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 марта, для всех знаков зодиака
5:37
Всплеск позади: чего ждать метеозависимым людям 27 марта
5:19
«Лавандовый раф» извинился за выходку с заездом на пешеходную набережную Ростова-на-Дону
5:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
4:40
Рубио заявил о возможном открытии Ормузского пролива «уже завтра»

Сейчас читают

Разговор по-мужски: главные тезисы из интервью Лаврова французскому телеканалу
«Отказ от еды — верхушка айсберга»: психолог о расстройстве пищевого поведения
«Я пропихивать никого не буду!» — Киркоров о воспитании детей
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео