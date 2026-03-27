Дональд Трамп назвал украинский кризис «не своим конфликтом»

Тем не менее, по словам президента США, активная работа по его урегулированию не прекращается.
Фото: Reuters/UKRAINIAN ARMED FORCES
Трамп: Украинский кризис не является конфликтом США, но мы помогли
Американский лидер Дональд Трамп подчеркнул, что война на Украине не является конфликтом Соединенных Штатов, однако Вашингтон не остается в стороне. Свое заявление он сделал во время заседания кабинета министров.
«Я слышал, как (канцлер ФРГ Фридрих) Мерц сказал: «Это не наша война», имея в виду Иран. Я ответил: «Ну, Украина — это тоже не наш (конфликт), но мы помогли», — сказал Трамп.
Незадолго до этого в ходе заседания американского правительства глава Белого дома утверждал, что его администрация активно и очень усердно работает, чтобы как можно скорее завершить украинский кризис. Он выразил надежду на заключение сделки в ближайшем будущем и отметил, что, по его мнению, ситуация немного успокаивается.
Информацию подтверждал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков — он заявил, что контакты российской и американской сторон по урегулированию на Украине продолжаются. Как отметил дипломат, ведется поиск «формулы», которая учитывала бы интересы Москвы.
Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что Москва была готова к соглашению на приемлемых условиях еще на переговорах в Анкоридже, но тогда, по его словам, американская сторона начала «колебаться». Дипломат также указывал, что параллельно с этим происходит вытеснение России с мировых рынков энергоресурсов.
Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп выразил надежду на встречу президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского, после которой будет заключена сделка.
- 21 мар
- Минус 20 миллионов: на Западе заговорили о демографической катастрофе на Украине
- 14 мар
- Украина может остаться без пенсий и пособий
- 13 мар
- «Рассыплется как механизм»: политолог объяснил, почему война в Иране добьет Киев
- 12 мар
- Песков: киевский режим продолжает мешать мирному урегулированию на Украине
- 8 мар
- «Пожинают то, что посеяли»: Путин об украинском кризисе и его причинах
- 26 февр
- «Ставить точку»: Песков назвал главное условие для встречи лидеров РФ и Украины
- 15 февр
- «Я не хочу»: Зеленский исключил капитуляцию Украины ради мира
- 14 февр
- Зеленский сообщил о намерении Трампа заключить сделку по Украине одним пакетом
- 6 февр
- Песков анонсировал новый раунд переговоров по Украине
- 5 февр
- «Мы близки к этому»: Трамп об урегулировании конфликта на Украине
