ЦБ: деньги россиян будут доступны и сохранены на счетах

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 19 082

Финансовые эксперты призывают не поддаваться панике из-за угроз введения экономических санкций зарубежными партнерами.

ЦБ: деньги россиян будут доступны и сохранены на счетах

Фото: Depositphotos / IgorVetushko

Российская банковская система, несмотря на угрозы Запада ввести жесткие санкции, работает стабильно. Средства клиентов были и будут доступны в любой момент. Эту информацию официально подтвердили в Банке РФ.

Эксперты уточнили, что ЦБ вне зависимости от обстановки в мире будет непрерывно предоставлять финансовым организациям наличную и безналичную ликвидность в рублях. Проблем со снятием денег, перечислением другим клиентам банков также не предвидится. За сохранность средств на счетах клиенты могут не волноваться.

«Банковские сервисы предоставляются в обычном режиме. Банковские карты всех банков на территории России также продолжают работать нормально. Передачу финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России», — подчеркивалось в официальном сообщении.

Газета.ру напоминает, что США и их союзники по НАТО не первые сутки муссируют тему отключения России от международной системы межбанковских платежей SWIFT. Таким образом иностранцы хотят ответить на проводимую Россией спецоперацию по освобождению ЛДНР от украинских агрессоров. Известно, что Запад решил ввести санкции и против ЦБ, чтобы ограничить доступ к международным резервам и попытаться помешать укреплению курса рубля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что европейские банки обязали отчитаться о вкладах россиян.

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