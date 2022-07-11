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На свой страх и риск: китайский совет дня на понедельник, 11 июля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 760

Стычка между хозяевами дня и месяца сделает энергии этого дня тягучими, медленными и капризными.

На свой страх и риск: китайский совет дня на понедельник, 11 июля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в понедельник, 11 июля?

В этот понедельник будет тяжеловато. Проснуться, вытряхнуться на работу, собраться с мыслями и делами. Энергии дня — тягучие, медленные и капризные. Всему виной стычка между хозяевами дня и месяца.

Совет дня — не нервничать по пустякам. То есть по любым поводам, кроме экстремальных. Могут рушиться планы, отменяться встречи, теряться документы — а мы с невозмутимой улыбочкой тихонько двигаемся в нужном нам направлении.

Не стоит в понедельник подписываться на работу с четко обозначенными сроками, ну и рисковать бы поменьше, желательно.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

+30° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
61.30
0.03 61.81
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 11 июля

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