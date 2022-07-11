Власти Германии опасаются, что прекращение импорта «голубого топлива» из РФ приведет к перебоям в работе промышленных предприятий страны.

Европа останется без российского газа! Пока, правда, только на десять дней! Поставки по «Северному потоку» приостановят из-за профилактики.

Но в некоторых странах ЕС опасаются, что Москва не станет возобновлять работу магистрали из-за санкций. Об этом пишет немецкое издание Bild. Больше всех остановкой транзита газа обеспокоены промышленные предприятия ФРГ.

«Мы готовимся к уменьшению или прекращению импорта газа. Наибольшую угрозу остаться без газа ситуация представляет для промышленности на юге и юго-востоке ФРГ», — цитирует агентство Вольфганг Гросе-Энтрупа, управляющего директора Союза химической индустрии Германии.

Заместить весь выпадающий объем газа невозможно. Из-за боевых действий Украина ограничила прием российского транзита, а использовать «Ямал-Европу» через Польшу запрещают российские контрсанкции.

Ранее из-за проблем с ремонтом турбин «Газпром» уменьшил прокачку по «Северному потоку» более чем на половину. По просьбе европейских партнеров Канада согласилась вернуть двигатель.

Однако министр экономики Франции Брюно Ле Мэр все равно призвал готовиться к худшему. Во Франции уже составляют списки приоритетных получателей голубого топлива на случай полного прекращения российских поставок.