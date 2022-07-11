Поставки по «Северному потоку» в Европу приостановят на десять дней ради профилактики

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stefan Sauer; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Власти Германии опасаются, что прекращение импорта «голубого топлива» из РФ приведет к перебоям в работе промышленных предприятий страны.

Европа останется без российского газа! Пока, правда, только на десять дней! Поставки по «Северному потоку» приостановят из-за профилактики.

Но в некоторых странах ЕС опасаются, что Москва не станет возобновлять работу магистрали из-за санкций. Об этом пишет немецкое издание Bild. Больше всех остановкой транзита газа обеспокоены промышленные предприятия ФРГ.

«Мы готовимся к уменьшению или прекращению импорта газа. Наибольшую угрозу остаться без газа ситуация представляет для промышленности на юге и юго-востоке ФРГ», — цитирует агентство Вольфганг Гросе-Энтрупа, управляющего директора Союза химической индустрии Германии.

Заместить весь выпадающий объем газа невозможно. Из-за боевых действий Украина ограничила прием российского транзита, а использовать «Ямал-Европу» через Польшу запрещают российские контрсанкции.

Ранее из-за проблем с ремонтом турбин «Газпром» уменьшил прокачку по «Северному потоку» более чем на половину. По просьбе европейских партнеров Канада согласилась вернуть двигатель.

Однако министр экономики Франции Брюно Ле Мэр все равно призвал готовиться к худшему. Во Франции уже составляют списки приоритетных получателей голубого топлива на случай полного прекращения российских поставок.

+30° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
61.30
0.03 61.81
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 11 июля

Последние новости

21:04
«Ну это смешно»: Соседов о репертуаре Шатунова после ухода из «Ласкового мая»
20:49
Зеленский назвал помощь Нидерландов Украине «неприятным сюрпризом» для РФ
20:43
Лолита Милявская рассказала, где хочет быть похоронена: «Выбрала три места»
20:27
Подросток прыгнул под проплывающий катер в Петербурге
20:15
Высадка на Марсе: как в Крыму оценили приказ Зеленского отвоевать юг Украины?
20:03
Дроздов о вызове врачей на съемочную площадку: Присел, откинулся и пришел в себя

Сейчас читают

Дроздов о вызове врачей на съемочную площадку: Присел, откинулся и пришел в себя
Больше месяца: стала известна дата, когда тело Пьера Нарцисса предадут земле
Поворотный июль: для кого полнолуние и суперлуние безвозвратно изменит жизнь?
Хочу иномарку: Какое авто можно пригнать из ЕС в Россию за 2 миллиона рублей

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год