В Карачаево-Черкесии задержали 11 исламистов из подпольной ячейки ИГ*. Об это сообщает ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, мужчины подозреваются в вербовке и пропаганде запрещенной в России террористической идеологии. В ходе обыска у них был изъят арсенал огнестрельного оружия и гранат.

* — запрещена в РФ.