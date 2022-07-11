В КЧР задержали 11 исламистов из подпольной ячейки ИГ*
Мужчины подозреваются в вербовке и пропаганде запрещенной в России террористической идеологии.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский; ЦОС ФСБ России
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В Карачаево-Черкесии задержали 11 исламистов из подпольной ячейки ИГ*. Об это сообщает ЦОС ФСБ.
По данным ведомства, мужчины подозреваются в вербовке и пропаганде запрещенной в России террористической идеологии. В ходе обыска у них был изъят арсенал огнестрельного оружия и гранат.
* — запрещена в РФ.
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